MotorGreen inaugura un nuovo store a Lissone

Nuova apertura alle porte di Milano per MotorGreen, la concessionaria multibrand esclusivamente a due ruote, esclusivamente elettrica.

MotorGreen è un realtà ormai più che consolidata nel campo delle due ruote a zero emissioni. Nata come brand di proprietà di Doorlam (riferimento in altro settore), in breve tempo si è fatta un nome nel torinese, dove c’è la prima sede. Il secondo punto vendita apre a Genova, in collaborazione con BikeE, ed ora inaugura la concessionaria di Lissone, in via Don Raffaele Crippa. Una punto strategico, alle porte di Milano e vicinissimo a Monza.

In uno showroom di oltre 100 metri quadrati, ospita alcuni dei modelli più interessanti dei brand di cui MotorGreen è concessionario ufficiale. Marchi prestigiosi e che vanno a coprire una varietà davvero notevole. Si va da Zero Motorcycles a Talaria, passando per Nerva e le incredibili Stark. Parlando di scooter, sono disponibili: Niu, Me Scooter e Velocifero. Questi sono solo alcuni dei marchi venduti, ai quali si affianca anche Maeving (leggi la nostra prova), di cui MotorGreen è anche importatore per l’Italia. Le moto inglesi sono il perfetto connubio tra eleganza e tecnologia, perfette per muoversi in città con stile.

Oltre alla vendita, MotorGreen offre un’assistenza di altissimo livello su tutti i marchi trattati. Il concessionario ha addirittura all’interno del proprio staff un ingegnere meccatronico in grado di provvedere a riparazioni, manutenzioni e tagliandi. MotorGreen inoltre offre anche diversi servizi si personalizzazione, sia a livello estetico che tecnico.

La Mission del gruppo è quella di portare in tutte le case un veicolo elettrico che possa condurre i proprietari ovunque, senza limiti, a un bassissimo costo di mantenimento e con una manutenzione ridotta al minimo.

Punto di forza e di orgoglio di MotoGreen è proprio la volontà di voler diffondere la mobilità elettrica e per farlo organizza test ride per avvicinare motociclisti e scooteristi al mondo dello zero emissioni. Chi sale in sella a un mezzo elettrico ne comprende immediatamente i pregi e spesso non torna più ai veicoli endotermici.

