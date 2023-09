Motore Yamaha PWseries C2: leggero e versatile

Nuovo motore Yamaha: si tratta del C2 della PWseries. Un propulsore leggero, versatile e potente per festeggiare i 30 anni dell’azienda in ambito elettrico e correre verso il futuro della eBike.

Si chiama PWseries C2 il nuovo motore per eBike di Yamaha. Il focus aziendale si è rivolto verso il mercato entry level, puntando quindi alla massima diffusione su bici urbane per pendolari. Di qui la decisione di avere la massima versatilità con una coppia di 55 Nm e un peso di soli 3 kg mirando a un eccellente rapporto prezzo/prestazioni. “Sviluppato dal successo PW-CE, questo nuovo e versatile motore eBike è ideale per un’ampia varietà di applicazioni, tra cui il pendolarismo urbano e la guida nel tempo libero nel fine settimana”. Si legge nel comunicato aziendale.

Nuovo motore Yamaha: via ogni ingombro

Tutto questo porta a un motore dalle dimensioni ridotte che offrane ai progettisti di eBike la libertà di creare un telaio manovrabile e agile con una buona altezza da terra. Altro punto fondamentale è il funzionamento silenzioso, così da migliorare l’esperienza di guida complessiva. Allo stesso tempo sviluppando 55 Nm di coppia (cioè il 10% in più rispetto al precedente) e pesando solo 3 kg, la PWseries C2 produce prestazioni potenti e fluide che garantiscono (secondo Yamaha) ogni volta una guida piacevole.

La modalità di supporto automatico del motore Yamaha PWseries C2 reagisce istantaneamente a situazioni come pendenze o vento contrario in modo che il giusto livello di servoassistenza venga trasmesso ai pedali quando richiesto. Sono quattro poi i livelli di assistenza: Alto, Standard, Eco ed Eco+. IN questo modo i ciclisti possono selezionare la modalità migliore per adattarla al proprio stile di guida e all’autonomia desiderata. Infine immancabile ormai una modalità Walk Assist per una maggiore comodità quando si scende e si spinge a mano la bici.

Un solo motore per tanti utilizzi

Essere versatili significa non solo adattarsi al ciclista. Ma in principio a chi deve scegliere il motore migliore da montare sulla propria bici a pedalata assistita. Per questo il motore Yamaha PWseries C2 è compatibile con tutti display e le batterie del marchio giapponese già sul mercato. Offrendo in tal modo una maggiore flessibilità di progettazione ai produttori di eBike. Così da rendere questa nuova unità di trasmissione un’opzione interessante per i nuovi modelli urbani e per pendolari.

Nel 1993 la prima eBike di serie al mondo

Yamaha Motor Company è stata fondata nel 1955 diventando sinonimo di sviluppo di tecnologie innovative e di nuovi concetti rivoluzionari nel mondo delle due ruote. Questa caratteristica ha portato l’azienda in un campo completamente nuovo agli inizi degli anni ’90. Quando ha investito una grande quantità di risorse nello sviluppo del Power Assist System (PAS), un sistema di assistenza elettrica per biciclette. Dotato di un motore elettrico che fornisce assistenza alla pedalata del ciclista, il sistema PAS di Yamaha è stato montato nel 1993 su una bicicletta che è diventata la prima eBike di serie al mondo.

Un deciso miglioramento rispetto a X2 del 2020

Negli ultimi 30 anni, Yamaha ha sviluppato una linea di successo di unità motore utilizzando tecnologie di controllo elettronico all’avanguardia, sempre alla ricerca di sensazioni di una pedalata naturale.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –