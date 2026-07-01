Motore kaputt nella Mercedes EQA: “Dopo 5 anni…”

Motore kaputt nella Mercedes EQA 250, dopo 5 anni e 213 mila km: un lettore padovano racconta che cosa gli è successo. Con la delusione nei confronti del costruttore tedesco. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Motore kaputt nella Mercedes EQA: “Per ripararlo € 5.789″

“Nel giugno 2021 ho acquistato una Mercedes-Benz EQA 250. Riponendo in essa, e nel marchio, la fiducia che si può riporre in un costruttore premium tedesco che promette il futuro elettrico con un background di solidità teutonica. 5 anni dopo, con 213.000 km (felice e contento di essere stati percorsi tutti in modalità elettrica/ecologica), il motore elettrico si è ROTTO… KAPUTT ! (soffro, faccio fatica a scrivere questa parola…rotto). Non la batteria. il motore !! Quello che, per definizione dovrebbe durare una vita. Che cocente delusione, tradimento. Costo della riparazione: € 5.789. Una bazzecola. Risposta di Mercedes alla mia richiesta di goodwill: NO. (A nostra discrezionalità, per carità, legittima…però !) la risposta è NO. Disponibilità del pezzo di ricambio in Germania? Zero. Un solo esemplare in tutta Italia, a Roma. E anche per il parabrezza (rotto sulle nostre “pulite” autostrade, il 4° in 6 anni), stessa dicitura usata per il motore sul preventivo: “NO GERMANIA, RICAMBIO CRITICO”.

L’epilogo di una serie di problemi, documentati

Un’auto di 5 anni “abbandonata” dagli amici, dai ricambi. Ma la storia vera comincia prima, molto prima. Analizzando 5 anni di fatture di officina autorizzata Mercedes, emerge un pattern documentato di anomalie ricorrenti e progressive al sistema di alta tensione (HV). Dal primo anno di vita, con errori di ricarica che comparivano sull’app ufficiale Mercedes Me, fino alla sostituzione in garanzia del caricabatteria HV e della centralina nel 2022. Passando per guasti al circuito di raffreddamento della batteria nel 2025 e aggiornamenti software dell’elettronica HV. Un sistema che non ha mai smesso di dare problemi, fino all’evento finale….L’EXITUS DEL MIO MOTORE.!! Sì, proprio lui, che mi ha portato in giro per tutta Europa (salvo avere l’accortezza di NON scendere mai, in Italia, al disotto del 40° parallelo…zona off limits nei primi anni di motilità elettrica in Italia).

Motore kaputt nella Mercedes: “Quando la garanzia scade…”

Ho documentato tutto. Ho scritto a Mercedes Italia e a Stoccarda. Ho trovato nel Certificato Batteria ufficiale Mercedes, consegnato con il veicolo, la frase che smentisce la loro stessa tesi dell’assenza di correlazione tra i guasti. Mercedes stessa definisce motore, caricabatteria ed elettronica di potenza come parti di un unico sistema integrato ad alta tensione. Penso che questa storia interessi i vostri lettori. Non per fare sensazionalismo, ma perché chi possiede o sta valutando un veicolo elettrico ha il diritto di sapere cosa può succedere quando la garanzia scade. E il costruttore risponde che l’eventuale “aiuto, ristoro” il cosiddetto “goodwill”, è una misura “eccezionale, soggetta TOTALMENTE a loro completa discrezionalità”. Alla faccia di chi vuol essere al passo coi tempi ed ecologo. Bontà loro !!”. Dr. Pietro Vigliani, Padova

Risposta. Il fatto che i costruttori si chiamino fuori quando la garanzia è scaduta non è limitata alle auto elettriche. È una prassi di tutte le marche vedi da ultimo la lamentela di un altro lettore con la Opel Corsa-e. A meno che si riesca a documentare che il problema è legato a un difetto congenito del modello, tale da richiedere un intervento generalizzato. Cosa molto complicata da dimostrare. Ciò detto, ci sembra più che comprensibile la delusione del lettore davanti a una serie di problemi come quelli documentati per un’auto comunque costosa come la EQA. Questa prima fase dell’elettrico necessita di uno sforzo particolare da parte dei costruttori. Anche e soprattutto nell’assistenza. Cosa che, a giudicare dalle mail che ci arrivano, sta mancando completamente.