Motore eMtb con cambio automatico: Sram lancia Eagle

Motore eMtb con cambio automatico di Sram. La notizia era nell’aria da tempo ed ecco Eagle Powertrain in collaborazione con Brose: il primo sistema mountain che fa tutto da solo.

Una vera rivoluzione per il mondo delle eMtb è quella che mette a segno Sram con il suo Eagle Powertrain. Parliamo di un sistema motore per bici elettriche fuoristrada che integra funzioni intelligenti di cambio automatico. Per la casa di Chicago si tratta di un esordio nell’off-road davvero con il botto. Infatti Sram produce tutto quello che serve a una eBike o una bici muscolare a eccezione del telaio. Dalla trasmissione alle ruote, dalle forcelle e oggi anche il motore.

Per fare il salto c’è stato bisogno della collaborazione con Brose e finalmente sedersi al tavolo finora apparecchiato soltanto per Bosch, Shimano e Yamaha. Il lavoro in coppia ha fatto sì che non servisse partire da zero seppure si tratta del modo in cui Sram intende un motore per eMtb integrato con AXS e Eagle Transmission. Eagle Powertrain sarà montato inizialmente su alcuni modelli dei marchi Propain, Nukeproof, Transition e GasGas.

Motore eMtb Eagle: caratteristiche tecniche

Nel sistema che viene fuori abbiamo una batteria Sram, un motore Brose da 95 Nm di coppia e 250 Watt di potenza, display Bridge Eagle Powertrain AXS, telecomandi e cambio integrato sono ancora di Sram. Così come il software che gestisce il motore Brose. Il propulsore, è alimentato da una batteria da 720 Wh che utilizza la più recente tecnologia delle celle 21700. L’azienda ha fatto sapere che sarà disponibile anche una batteria più piccola da 620 Wh.

Per il resto abbiamo nello specifico: il sensore di velocità e il magnete ad anello Speed Ring Eagle Powertrain, cablaggi e cavo del display Eagle Powertrain. Inoltre porta di ricarica Eagle Powertrain, supporto di montaggio batteria Eagle Powertrain (C-Shape & Slide-In), caricabatteria Eagle Powertrain, Eagle Transmission e controller AXS Pod.

Motore eMtb e trasmissione Eagle

Per quanto riguarda la trasmissione utilizza la classica catena metallica e una cassetta sempre a marchio Sram. Il cambio è direttamente collegato al cervello del motore con una funzione di cambio automatico Auto shift. In pratica tramite il deragliatore wireless Eagle a 12 velocità mantiene il ciclista a una cadenza specifica in salita. In discesa c’è il coast shift con il quale il motore automaticamente, in base alla velocità della bici, prepara la marcia corretta. Il sistema Eagle Powertrain abilita la cambiata automatica e altre funzioni ovviamente solo se abbinato ad un cambio Eagle Transmission.

Ricapitolando il sistema Eagle Powertrain ha l’unità motrice realizzata da Brose per un peso motore di 2,9 Kg. La coppia massima è di 90 Nm con potenza di picco 680 Watt. La batteria da 21700 celle ha capacità di 720 Wh oppure a richiesta 630 Wh. Il peso varia da 4,1 kg nel primo caso a 3 kg nel secondo. C’è poi la possibilità di aggiungere una batteria aggiuntiva da 250 Wh con attacco specifico. Si chiamano poi Rally e Range le due modalità di assistenza del motore.

La modalità Range è pensata per massimizzare la durata della batteria e limita la potenza del motore, mentre la Rally è pensata per dare le massime prestazioni prestando meno attenzione all’autonomia. Rally e Range possono essere modificate nell’app Sram AXS e tramite l’app si può modificare anche il fattore assistenza.

Motore eMtb Sram: il display Bridge

Il display è posizionato sulla parte superiore del tubo orizzontale. È a colori e molto semplice: mostra la modalità di alimentazione, il livello della batteria e la funzione di cambio automatico.

Viene collegato via protocollo AXS agli altri componenti e via Ant+ o Bluetooth a dispositivi esterni. Così da condividere ulteriori dettagli con GPS, misuratori di potenza e cardiofrequenzimetri.

Il display Bridge è dotato anche di due bottoni, quello di accensione, Power, e quello AXS. Un click prolungato sul pulsante Power accende e spegne il sistema, mentre un click veloce seleziona le service mode e disattiva l’assistenza del motore. Un click singolo sul pulsante AXS seleziona la modalità Rally oppure Range, mentre una pressione prolungata apre e chiude la sessione di abbinamento con altri componenti AXS.

Come funziona Auto shift

Come detto il sistema di cambiata automatica funziona solo in abbinamento con il cambio Eagle Transmission. Secondo le specifiche rilasciate da Sram l’Auto Shift riesce a capire e anticipare le necessità di chi sta in sella. Ma accetta anche gli input sul comando del cambio. In aggiunta a questo troviamo anche il Coast Shift che permette in automatico al cambio di funzionare senza girare i pedali.

L’app Sram AXS permette di regolare i parametri del motore e della cambiata automatica. In particolare sul motore e sui due livelli di assistenza Rally e Range è possibile modificare la potenza di picco e la percentuale di assistenza alla pedalata. Quest’ultimo fattore è regolabile tramite un cursore che si può spostare fra “dinamico e sensibile alla potenza sui pedali” e “supporto più costante alla potenza massima. Tramite l’app è anche possibile regolare i parametri del cambio automatico. In questo caso è possibile selezionare 7 posizioni differenti di sensibilità del cambio, caratterizzate dalla frequenza di pedalata. Il cambio automatico Sram, infatti, legge la cadenza di pedalata tramite gli input che arrivano al motore e tende a mantenerla costante.

