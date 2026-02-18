Motore elettrico marino senza terre rare, la sfida di Franco Moro

Senza terre rare nei motori marini? Ci stanno lavorando a Huracan Marine, l’azienda veneziana di Franco Moro che produce propulsori elettrici e li esporta anche all’estero, in particolare in Ungheria sul lago Balaton. «I test al banco stanno dando risultati positivi; poi passeremo alle prove in acqua e stimiamo di poter arrivare sul mercato entro la fine del 2026».
Le prestazioni: «Una perdita accettabile»
Rinunciare alle terre rare comporta una perdita di efficienza, ma entro limiti controllati sottolinea Moro. «L’obiettivo è non perdere oltre il 20%. Se ho un motore da 40 kW e me ne fa ancora 30–32–35, è più che sufficiente. E soprattutto evito l’approvvigionamento delle terre rare».
Secondo Moro, la perdita percentuale resta costante indipendentemente dalla taglia del motore: «Puoi farlo su un motore da 1 kW o da 100 kW: il 10% è sempre il 10%. Non è che più grande è il motore, più perdi». La realizzazione non cambia: «La lavorazione è identica. La differenza sta solo nei materiali usati tra rotore e statore».
Prezzi: «Nessun aumento, possibile riduzione»
L’eliminazione delle terre rare non fa lievitare i costi secondo l’imprenditore veneziano. «Il prezzo finale per il cliente può rimanere uguale o ridursi. Sicuramente non va in salita», afferma Moro. Capitolo batterie: libertà di scelta. «Puoi usare qualsiasi tecnologia: litio, sodio o l’ idrogeno… basta che ci sia una fonte che fornisca elettricità. Il motore non cambia». Al momento i prototipi sono ancora al banco prova, come da tradizione aziendale: «Il grosso dello sviluppo lo facciamo al banco. Quando qui ottieni la percentuale di prestazione che ti aspetti, in mare ritrovi lo stesso risultato».
Huracan Marine di Franco Moro lancia il fuoribordo da 120 kW
Sui tempi di commercializzazione, Moro è cauto ma ottimista: «Se arriva una richiesta concreta da parte delle aziende, potremmo essere pronti già entro fine anno». Nel settore non mancano altri percorsi, ma secondo Moro molte strade alternative sono meno efficaci: «C’è chi prova a togliere il rame, ma che senso ha? È il miglior conduttore e non è un materiale critico. Altri puntano sui motori a riluttanza o sugli asincroni, che però sono più grandi, più pesanti e meno performanti».
Huracan Marine invece ha scelto un approccio diverso: «Il nostro è un motore sincrono di ultima generazione, con una configurazione che lo libera dal problema delle terre rare». Chiediamo i dettagli, ma Moro risponde: «Dobbiamo preservare il nostro lavoro di sviluppo e ricerca che va avanti da anni». Vedremo a fine anno il prodotto.
Nautica elettrica 2025: traghetti elettrici, cold ironing e Ztl nautiche
Approfittiamo dell’incontro per chiedere a Moro del mercato elettrico a Venezia. In Laguna. «Oggi è abbastanza marginale. Però stanno cominciando i mezzi grandi: traghetti, motonavi, veicoli pesanti». Non sempre full electric ma prevalentemente ibridi, con la presenza contemporanea di due motorizzazioni: , l‘elettrica per il centro città e quella convenzionale per i tragitti più lunghi.
