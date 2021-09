Motore elettrico: asincrono o sincrono? Anteriore o posteriore?

Quando decidiamo di acquistare una vettura a batteria, dobbiamo valutare modelli con motore elettrico asincrono e modelli con motore elettrico sincrono, come dobbiamo districarci tra auto elettriche con motore e trazione anteriori o con motore e trazione posteriori, fino ad arrivare a quelle con doppio motore per la trazione integrale (vedi Mercedes EQC).

Vediamo insieme tutte le differenze e qual è la scelta migliore. Senza mai dimenticare, però, che qualsiasi motore elettrico presenta grandissimi vantaggi rispetto a quello termico.

E’ molto più semplice perché non richiede alcuna conversione del moto da lineare alternato a rotatorio. E’ più efficiente nel tradurre l’energia in lavoro: raggiunge il 90% contro il 25-28% del benzina e il 40% del diesel. Il motore elettrico in genere è a presa diretta e non ha bisogno del cambio, grazie all’elevata coppia motrice, disponibile fin da subito e costante per quasi tutto il range di funzionamento il motore è sempre pronto! La retromarcia si ottiene invertendo il flusso dell’elettricità circolante nel motore: in tal modo si inverte il verso di rotazione del motore stesso. Infine, grazie all’inversione della polarità, si trasforma in generatore elettrico e recupera in frenata l’energia cinetica dell’autoveicolo.

Come è fatto un motore elettrico

Il motore elettrico è composto essenzialmente da due componenti strutturali: lo statore ed il rotore.

Lo statore è fermo e deve creare un campo elettromagnetico per permettere al rotore di muoversi, visto che quest’ultimo è sospeso tra due cuscinetti. Il campo magnetico lo creiamo fornendo energia agli avvolgimenti dello statore. Oppure come nel caso del rotore a magneti permanenti, il campo elettromagnetico esiste già, grazie appunto, all’uso di materiali ferrosi con magnetismo permanente.

Esistono sostanzialmente due tipologie di motore: il motore asincrono e quello sincrono.

Il motore elettrico asincrono

Se il rotore adotta uno schema ad avvolgimenti, il motore elettrico viene definito asincrono. In questo caso, nel momento in cui lo statore viene alimentato, il campo magnetico generato induce un ulteriore campo magnetico (indotto) negli avvolgimenti del rotore.

Il motore asincrono è un motore elettrico in corrente alternata in cui la velocità angolare del rotore è inferiore alla velocità di rotazione del campo magnetico generato dagli avvolgimenti dello statore, da cui l’asincronismo.

Ovvero la velocità del rotore, sarà sempre inferiore alla velocità del campo magnetico rotante dello statore. Infatti se le velocità coincidessero, l’interazione tra i due campi magnetici che genera la coppia e quindi la rotazione del rotore, verrebbe meno. Non si avrebbe più generazione di coppia.

Lo scorrimento nei motori asincroni

Si ha a che fare quindi, sempre con un parametro, chiamato scorrimento, che identifica proprio la differenza di velocità tra il campo elettromagnetico dello statore ed il rotore, che si attesta su un valore tra il 3 e il 6%.

Pregi e difetti dei motori asincroni

I motori asincroni, esistono da tantissimo tempo, quindi la loro tecnologia è ben conosciuta, inoltre sono relativamente semplici e robusti. Il costo è accessibile, sono autoavvianti, sopportano i sovraccarichi e si controllano senza grossi problemi.

I contro si identificano in una modesta reattività, a causa dell’asincronismo, ovvero dovrà essere fatto un controllo che regoli l’intensità del campo magnetico dello statore ed il rotore dovrà adeguarsi, tenendo conto della velocità di sincronismo ovvero della velocità del campo magnetico dello statore.

Meno efficiente e meno preciso

Il motore asincrono ha una risposta meno precisa a causa dello scorrimento di cui abbiamo parlato ed è meno efficiente del motore sincrono, infatti quest’ultimo è il più usato nell’ambito automotive.

Il motore elettrico sincrono

Sempre nell’ambito della corrente alternata, nel caso in cui il rotore sia costituito da magneti permanenti il motore si definisce sincrono ed il risultato è una rotazione effettiva strettamente legata alla frequenza elettrica con cui è alimentato lo statore del motore elettrico. Nel motore sincrono, il rotore, in cui è sempre presente un campo magnetico, grazie ai magneti permanenti, una volta avviato, tenderà a sincronizzarsi perfettamente con il campo magnetico dello statore.

Rotore e statore si muoveranno sempre alla stessa identica velocità, da qui il sincronismo.

Pregi e difetti dei motori sincroni

I motori sincroni, si adattano molto bene all’ambito automotive, per una serie di motivi.

Sono efficienti in quanto il campo magnetico generato dal rotore è sempre costante e non ci sono avvolgimenti, che sono la causa di dispersioni e perdite. L’efficienza può superare il 90%!

Il controllo di un motore sincrono è molto buono, in quanto si và a controllare il campo magnetico dello statore, che immediatamente si ripercuote sulla velocità del rotore, creando un sincronismo perfetto tra i due campi magnetici.

Tutto ciò contribuisce ad avere una risposta molto reattiva del motore.

I costi sono il punto debole

Gli svantaggi sono legati al maggior costo del sistema di controllo che regola la velocità e la coppia erogata del motore, che deve conoscere l’esatta posizione del rotore rispetto allo statore, trattandosi di motore sincrono, appunto.

Il sistema di controllo quindi, ha bisogno di sensori posti sul rotore che gli diano informazioni sulla posizione, anche se su motori più moderni, ci sono altri sistemi, che fanno a meno dei sensori di posizione.

Quindi il sistema di gestione dei motori sincroni è molto più complesso rispetto a quello degli asincroni.

Difficile l’avviamento dei motori sincroni

Per dovere di cronaca, dobbiamo dire che agli albori, il motore sincrono, aveva un sistema di avviamento molto complesso a causa del fatto che una volta alimentato lo statore, il rotore avente coppia nulla, non poteva allinearsi con lo statore.

Per ovviare a questo, si arrivava a mettere in parallelo per il solo avviamento, un altro motore, ma asincrono, che aveva la funzione di portare il motore alla velocità di rotazione finale e successivamente veniva scollegato.

Oltre questo, si usavano anche altri sistemi…

Il motore elettrico sincrono ringrazia l’elettronica e l’Inverter

Negli ultimi anni l’utilizzo dell’elettronica ha semplificato drasticamente l’avviamento dei motori sincroni; infatti consente di regolare sia la tensione (e quindi la corrente) di alimentazione che la frequenza.

Così, partendo da frequenza nulla e facendola crescere molto gradatamente, si aziona con continuità una coppia in grado di accelerare il motore a partire da fermo.

Parliamo quindi, di inverter, che permettono di realizzare sistemi di controllo elettronico della velocità.

Conclusione: molto meglio il motore elettrico sincrono

Alla luce di quanto scritto, mi sento di dire che per l’utilizzo automotive, la soluzione migliore è quella del motore sincrono, in quanto un’auto elettrica ha bisogno di reattività e soprattutto efficienza ed il motore sincrono ha entrambe le caratteristiche.

Non a caso la maggior parte dei veicoli elettrici almeno i più performanti, ha il motore sincrono.

Però, auto blasonate come ad esempio le Mercedes, si sono affidate per ora al motore asincrono, quindi, evidentemente anche questa soluzione ha un senso in ambito automobilistico.

La trazione: anteriore o posteriore?

Fino a qualche decennio fa, gran parte delle auto avevano la trazione posteriore; questo per alcuni semplici motivi.

L’elogio della trazione posteriore

A livello dinamico avere un’auto con una buona ripartizione di peso tra avantreno e retrotreno e con la trazione posteriore è lo stato dell’arte, perché se immaginiamo cosa accade quando acceleriamo, ci rendiamo conto che la maggior parte del peso viene portato sull’asse posteriore.

Quindi a tutto vantaggio delle ruote posteriori che in un’auto con la trazione posteriore sono deputate a scaricare a terra la coppia del motore. Inoltre avere la trazione posteriore dà un altro vantaggio in termini dinamici, cioè quello di avere la trazione sulle ruote fisse.

Svolgere un compito solo è meglio

Mi spiego: le ruote posteriori in un’auto con trazione posteriore hanno un solo compito, ovvero trasmettere la coppia motrice sulla strada.

Le ruote anteriori in un’auto con trazione anteriore, invece, sono chiamate a svolgere un doppio lavoro, ovvero quello di trasmettere la coppia motrice sulla strada e quello di far girare l’auto, capirete che con quest’ultima configurazione gli pneumatici delle ruote motrici vanno in crisi prima.

Andando avanti con gli anni, fino ad arrivare ai giorni nostri, il numero di auto con la trazione posteriore si è andato riducendo sempre di più, a causa dei maggiori costi e della maggiore complessità di realizzazione del sistema a trazione posteriore.

Più facile ed economico avere motore e trazione sull’avantreno

Ma con il motore elettrico cambia il paradigma

Con l’avvento della mobilità elettrica, ci sarà un cambio di paradigma, ovvero le auto elettriche, che oggi sono con la trazione posteriore, anteriore ed integrale, domani saranno tutte con la trazione posteriore o integrale.

Questo perché la compattezza e leggerezza del motore elettrico, dà un ventaglio di utilizzo più ampio, tant’è che montarlo all’anteriore, piuttosto che al posteriore, cambia poco al progettista, quindi soprattutto sulle auto che nascono elettriche, vedremo la soluzione con motore e trazione posteriore.

Un’altro motivo per cui la trazione posteriore tornerà in auge, sarà quello legato al fatto che un motore elettrico ha una coppia “mostruosa” e costante, per cui sarà meglio farla scaricare sulla strada, attraverso le ruote posteriori che sono fisse, piuttosto che attraverso le ruote anteriori, che sono girevoli e farebbero più fatica a gestire l’esuberante coppia motrice di un motore elettrico.

E’ destinata a sparire la trazione anteriore

Chiaramente, la trazione posteriore in un’auto elettrica, la si ottiene semplicemente montando il motore sull’asse posteriore, senza bisogno di tanti organi meccanici, come nelle auto termiche.

Un motore elettrico su entrambi gli assi e trazione integrale: finirà così

Chiaramente anche la trazione integrale prenderà il sopravvento, visto che per ottenerla basta montare un motore sull’asse anteriore ed uno su quello posteriore, per un perfetto bilanciamento dei pesi e per una ottimale distribuzione della coppia motrice sulle quattro ruote.

