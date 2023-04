Motore eBike Mavic X-Tend: leggero e adattabile

Il motore eBike Mavic X-Tend è un propulsore che garantisce potenza, adattabilità e estrema leggerezza (almeno sulla carta). L’eBike studiata insieme a Bmc pesa meno di 10 kg, con scatola nel movimento centrale dal diametro di appena 87 mm.

Potenza e leggerezza insieme. È ciò che i ciclisti chiedono e anche quello che le aziende vogliono offrire. In questo senso Mavic con il suo motore X-Tend è destinato a fare da spartiacque. Infatti quando arriverà sul mercato, indicativamente nel 2024, si potranno produrre “facilmente” bici da strada e gravel a pedalata assistita dal peso inferiore ai 10 kg.

Non è un sogno, ma realtà e il video promozionale rilasciato nei giorni scorsi da Mavic e Bmc lo testimonia. L’obiettivo è senza dubbio ambizioso, perché a oggi nessuna e-road bike raggiunge livelli di leggerezza simili. eBike sono ai 10 kg a dire il vero se ne sono già viste, ma in quei casi era la potenza a pagare pegno. Oltre che l’utente a sborsare cifre considerevoli.

Le novità del motore eBike Mavic

Prima di tutto l’azienda francese Mavic ha deciso di ripensare l’intero sistema lavorando fianco a fianco con Bmc. Infatti generalmente i produttori di motori richiedono ai produttori di biciclette di progettare il telaio attorno al motore. Mavic, invece, si pone come obiettivo esattamente il contrario. Il motore è di dimensioni contenute per poter essere posizionato nella scatola del movimento centrale e può essere utilizzato con normali guarniture. Alla fine la eBike prototipo che prende il nome di Teammachine ha un peso esatto di 9,67 kg.

Osservando nel dettaglio il nuovo Mavic X-Tend si nota che può essere alloggiato su telai specifici, ovvero con una scatola del movimento centrale da 87 mm di diametro. Prima ancora dei numeri è interessante segnalare 3 dettagli molto significativi: questo motore permette il montaggio della maggior parte delle guarniture in commercio (ad esempio la Shimano Dura-Ace), non altera il fattore Q e consente l’utilizzo di un deragliatore. Sul tubo orizzontale alloggia invece il pulsante di controllo.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda la parte tecnica abbiamo una potenza di 250 W con un picco che arriva a 390 W. La coppia motrice arriva al picco di 50 Nm e il tutto per 1,2 kg di peso. A questo si aggiunge una batteria da 360 Wh (36 V) e dal peso di 1,8 kg alloggiata nel tubo obliquo. Alla fine il peso totale di Mavic X-Tend è 3,2 Kg (inclusi i cuscinetti del movimento centrale e il misuratore di potenza). Come ormai si conviene è stata studiata una batteria aggiuntiva da fissare al posto della borraccia: altri 180 Wh, ma anche altri 1,2 kg.

Il nuovo motore Mavic X-Tend è stato testato per oltre 120.000 km. Il propulsore è brushless, molto compatto e con riduttore cicloidale.

Affinità e divergenze con gli altri motori

In rapporto alle dimensioni e al peso, la X-Tend è abbastanza potente. Il peso dichiarato è analogo a quello del Mahle X20, che però ha il motore posizionato sul mozzo. Un altro dettaglio che Mavic sottolinea è l’assenza di attrito di trascinamento del motore, ovvero quando il motore non è in funzione non rallenta la pedalata.

L’alta efficienza del motore dovrebbe garantire alla eBike, sempre secondo i dati dichiarati da Mavic, un range di utilizzo superiore alle dirette rivali: si parla di 3.000 metri di dislivello.



