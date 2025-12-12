Motore da cambiare (a mie spese) nella Volvo XC40

Motore da cambiare nella Volvo XC40 con 154 mila km di un lettore, decisamente deluso (sostituzione a sue spese). Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Motore da cambiare a 154 mila km: “L’auto è del 2023, che ne pensate?”

“Condivido la mia esperienza sperando che possa essere utile, con Volvo XC40 Recharge Single Motor del 2023 con 154.000 km. Attualmente in officina con motore elettrico da sostituire perché, a seguito di un controllo da me richiesto, è stato trovato l’olio della trasmissione bruciato. Tutti i tagliandi precedenti sono stati fatti in officina autorizzata. Dopo mie proteste con l’officina e con Volvo Italia mi è stato fatto uno sconto sulle spese di riparazione, che risulterebbero essere a mio carico… Profondamente deluso da Volvo! Non essendo un tecnico, ho chiesto di prendere visione della documentazione relativa ai controlli da eseguirsi durante i tagliandi. La casa madre non prevederebbe controlli specifici al motore, né tantomeno sull’olio di trasmissione.La mia sensazione è che partano dal presupposto ( ed è probabile che lo facciano anche altre case auto) che difficilmente verranno percorsi tanti km in poco tempo. E quindi, da qui che il motore dia problemi, l’ utente ha già cambiato auto. Ho anche pensato di mettere un avvocato, ma ci sarebbe il rischio di finirla poi alle calende greche. Voi che ne pensate?”. Nicola Mascia

Frustrazione comprensibile, speriamo in un bello sconto…

Risposta. Essendo l’auto evidentemente fuori garanzia, non vediamo spazi particolari per una causa legale. A meno che si dimostri che il guasto in questione è molto diffuso sulla XC40 e che quindi sarebbe la Volvo a dover intervenire, al limite con un richiamo. Vediamo se, pubblicando questa mail, si fanno vivi altri lettori che si trovano nella stessa situazione. Anche se va considerato che la XC40 non è un modello molto venduto da noi (ora si chiama EX40 e se ne se sono immatricolati solo 228 esemplari nel 2025). Il chilometraggio, peraltro, è inusuale per un’auto così giovane. Ma non è tale da considerare la vettura a fine corsa: le elettriche fanno ben più di 154 mila km. E ci sentiamo di escludere che un costruttore faccia calcoli di questo tipo. È comunque da capire la frustrazione del lettore: dover cambiare il motore a proprie spese in un’auto di poco più di due anni non è certo cosa piacevole. Confidiamo quindi che lo sconto sia rilevante.