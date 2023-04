Motore a magneti permanenti o a rotore avvolto? Che differenza fa?

Motore a magneti permanenti o sincrono a rotore avvolto? Qual è meglio e in cosa differiscono? Alla domanda di Leonardo risponde il professorò Massimo Ceraolo, che ringraziamo. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it

La mia Megane E-Tech ha un motore diverso…

“Salve a tutti , è da un po’ che vi seguo e devo ringraziarvi per le molte info che date, complimenti. Vorrei farvi una domanda. Ho acquistato una Renault Megane e-tech, dopo tanti dubbi su quale modello scegliere… Mi sono accorto solo ora che il motore è diverso dal solito a magneti permanenti, ma è sincrono a rotore avvolto. Ho letto un po’ su Internet la differenza, ma non riesco a capire se sia migliore o meno oppure se può avere delle criticità. Grazie.„ Leonardo

Due diverse tecnologie con vantaggi e svantaggi: fossi in lei non mi preoccuperei

Risponde Massimo Ceraolo, professore di Veicoli elettrici e ibridi all’Università di Pisa- La tecnica cerca sempre di andare avanti e trovare nuove soluzioni. Sia i motori a magneti permanenti che a rotore avvolto sono eccellenti, ma presentano, l’uno rispetto all’altro, taluni vantaggi e svantaggi.

La differenza principale non ha a che vedere con le prestazioni, ma con il fatto che i costruttori cercano di liberarsi dalla dipendenza dalle terre rare necessaire per la costruzione dei magneti, che hanno un prezzo molto volatile. Per questo alcuni hanno pensato di abbandonare quelli a magneti permanenti.

Inoltre l’efficienza è un po’ diversa fra i due motori, essendo tendenzialmente più alta, quindi migliore, per quelli a magneti permanenti alle basse velocità (mancano perdite di energia per magnetizzazione), per quelli a rotore avvolto alle alte (non richiedono di dover impegnare parte delle correnti di statore per smagnetizzare).

Un’altra differenza, importante solo per alcune tipologie di veicoli, è che i motori a rotore avvolto si prestano meglio a essere disattivati. Ad esempio nei veicoli a quattro ruote motrici quando se ne vogliano disattivare due. Infatti i magneti permanenti non si possono “spegnere”, e producono quindi tensione sempre quando girano, mentre i motori a rotore si disattivano agevolmente evitando di inviare corrente al circuito di eccitazione.

Ma (salvo l’ultima questione che però non riguarda il caso di veicoli a due sole ruote motrici) sono differenze minimali delle quali ritengo un utente finale non si debba preoccupare in alcun modo.

