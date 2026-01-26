Motonautica elettrica, dall’Arabia al Lago di Como

C’è molta Italia nel mondiale di motonautica elettrica E1. A partire dalla pilota riminese Sara Misir che, insieme al collega Dani Clos, ha conquistato la vittoria dell’E1 Jeddah GP 2026 con l’Aoki Racing Team. La tappa inaugurale di un circuito che approderà anche in Italia, sul lago di Como, dal 24 al 25 aprile. Un appuntamento su cui non mancano investimenti – non solo nel settore nautico – per trasformare il sito in un “electric lake”.

L’italiana Sara Misir sul primo podio della stagione

Abbiamo raccontato delle Race Bird barche elettriche preparate in Italia, ma il tricolore è anche sul podio grazie alla riminese Sara Misir. Nelle acque del Mar Rosso, in Arabia Saudita, l’Aoki Racing Team ha conquistato la vittoria, precedendo i campioni in carica del team Brady. Un risultato che conferma la possibilità di mettere in acqua imbarcazioni potenti e ad alte prestazioni senza gli impatti negativi dei motori endotermici.

L’evento, seguito da migliaia di spettatori, è stato una vetrina importante per la nautica elettrica, che ancora fatica ad affermarsi con la stessa rapidità dell’automotive. Misir ha ricevuto anche il premio PIF Pilot of the Day, riconoscimento alla sua performance: «La sua abilità di guida, il controllo e la costanza sotto pressione sono emersi con chiarezza per tutta la giornata di gara».

Ad aprile appuntamento al lago di Como, l’Electric Lake

Ora l’attenzione si sposta sul Lago di Como, dove dal 24 al 25 aprile il Campionato approderà in Europa per la prossima tappa del tour mondiale. Una manifestazione che diventa anche occasione per valorizzare un territorio che da anni investe in progetti a emissioni zero. Si parte dalla rete di colonnine di ricarica per auto elettriche, frutto dell’accordo tra Tesla e Grandi Giardini Italiani, il network dei giardini visitabili più belli del Paese, sostenuto da 27 tra curatori di beni culturali, albergatori, ristoratori e istituzioni locali.

La transizione elettrica sul Lario riguarda sia la strada sia l’acqua. A Cernobbio si svolge Electric Yachting, vetrina in cui il cantiere Ernesto Riva — secoli di storia e un presente sempre più elettrico — produce e vende imbarcazioni eleganti e di classe.

Tra i pionieri della nautica a zero emissioni c’è anche il cantiere Mauteri, che già dagli anni Ottanta sviluppa progetti elettrici. L’offerta si completa con il noleggio: Econoleggio barche elettriche e bici Altolario a Colico mette a disposizione imbarcazioni, biciclette e scooter a emissioni zero. Un ecosistema ormai maturo, fatto di colonnine, eventi e servizi che rendono il lago un laboratorio avanzato di mobilità sostenibile.

