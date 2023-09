MotoE, la moto elettrica sempre più Ducati

Ducati veste la MotoE con una livrea speciale che celebra la tradizione sportiva di Borgo Panigale.

Ufficialmente si chiama V21L, ma tutti la conosciamo come la MotoE di Ducati. Non importa infatti che si elettrica in un mondo di moto a benzina, la MotoE è diritto nel circus del Motomondiale e come tale una supersportiva da corsa. A Borgo Panigale lo sanno bene e in occasione dell’IAA MOBILITY ha svelato una livrea speciale ispirata alla storia sportiva del marchio.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Non poteva mancare ovviamente il rosso, a cui sono abbinati il bianco delle tabelle porta numero, i dettagli oro e il nero della fibra di carbonio a vista. Un capolavoro realizzato appositamente per l’occasione dal Centro Stile in collaborazione con Aldo Drudi.

Il futuro elettrico di Ducati

“Questa livrea – si legge nel comunicato di Borgo Panigale – rappresenta l’unione tra futuro e tradizione, un aspetto che rappresenta bene Ducati: un’Azienda altamente tecnologica con una chiara visione del futuro, sempre legata alle proprie radici e patrimonio storico”.

Ducati è uno dei brand italiani più iconici e legati alla tradizione. Per Borgo Panigale l’evoluzione tecnologica è sempre passata per il filtro di performance e prestazioni, in pista e fuori. Il passaggio all’elettrico è invece un cambio di paradigma, un cambiamento che però Ducati sembra sempre più pronta a fare.

