MotoE in salsa indiana: arriva il monomarca TVS

TVS è uno dei giganti indiani che ancora poco conosciamo in occidente. L’azienda indiana è un protagonista assoluto dell’automotive e ha annunciato di voler organizzare un campionato di moto elettriche monomarca. TVS Racing (controllata di TVS) vuole sfruttare la popolarità delle moto elettriche e al contempo utilizzare le competizioni per renderle ancora più popolari.

TVS Racing Electric One Make Championship

Il campionato si chiama TVS Racing Electric One Make Championship, oppure per gli amici: e-OMC e per ora i piloti che scenderanno in pista sono solo otto. Il colosso indiano ha sviluppato una moto elettrica da corsa appositamente per il campionato: le moto sono state già soprannominate Apache RTE. Ovviamente trattandosi di un monomarca i mezzi avranno tutti le stesse specifiche. Non sono state ancora fornite le specifiche, ma ha fatto sapere che sono spinte da un motore elettrico raffreddato a liquido. Dalle foto si vede una componentistica di tutto rispetto con sospensioni Öhlins, freni Brembo e carena in fibra di carbonio.

Il debutto della è vicinissimo. Le moto elettriche scenderanno infatti in in pista il 29 settembre in occasione del quarto round dell’Indian National Motorcycle Racing Championship (INMRC).

«TVS Motor ha sostenuto le corse sin da quando abbiamo fondato la prima squadra corse ufficiale dell’India – ha spiegato Sudarshan Venu, amministratore delegato-. TVS Racing è stata determinante nel rendere gli sport motoristici accessibili per gli appassionati di tutto il paese. Molte delle tecnologie di cui siamo stati pionieri nei nostri mezzi da corsa sono state inserite poi nei veicoli di produzione, dando forma alla nostra filosofia “dalla pista alla strada”».

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-