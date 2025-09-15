MotoE, addio a fine stagione. Poco pubblico, pochi soldi e poco mercato!

La MotoE chiude i battenti. Ufficialmente è solo una sospensione ma il sapore è quello di un “ci abbiamo provato: è andata male”.

Dorna, la società che gestisce anche il campionato MotoGP, e FIM hanno comunicato che la prossima stagione non vedrà scendere in pista le moto elettriche. Le ragioni si leggono nel comunicato senza troppi giri di parole: “La MotoE non è riuscita a ottenere un successo sufficiente tra i nostri appassionati durante le sue sette stagioni. E il mercato delle moto elettriche ad alte prestazioni non si è sviluppato come previsto”.

Al pubblico, non piace la MotoE

Dopo sette anni, numeri alla mano, l’impietoso bilancio è che al pubblico non piace la MotoE. Non si pensava di scalzare la Motogp, ma di creare per la MotoE una nicchia di appassionate come per Moto2 e Moto3. Invece il campionato delle moto a batterie non è mai veramente decollato. Un po’ di interesse lo ha destato al debutto (con Energica a fare da apripista) e in seguito ha incuriosito, quando è scesa in pista Ducati con la V21L. Il problema è che gli appassionati, i motociclisti, ancora guardano con grande scetticismo le due ruote elettriche che vengono considerate mezzi di trasporto razionali, ma ben lontani dalla vera passione. Questo Dorna lo sa bene, tanto che la prossima stagione farà scendere in pista un nuovo campionato dedicato alle moto bagger, mezzi pesanti e rumorosi che danno spettacolo già da tempo nei campionati americani.

Alle aziende non piace la MotoE

La MotoE però non piace nemmeno alle aziende. I grossi sponsor non sono mai arrivati e i numeri, anche in questo caso non sono stati all’altezza delle aspettative. La MotoE non muove un volume d’affari sufficiente per tenere in piedi un campionato mondiale. Gli sponsor seguono l’audience e i grandi nomi. Bisognerebbe allora aprire un capitolo a parte sui piloti: sono pochi quelli che hanno accettato la sfida e l’impressione è che sia sia trattato più di ripiego che di una scelta elettrizzante.

Questione di tempo

Quando la MotoE debuttò, sette anni fa, eravamo nel pieno della prima espansione della mobilità elettrica. Sembrava che tutto sarebbe stato rapido, con una tecnologia sempre più magica e una diffusione pressoché istantanea. Nel mondo delle due ruote le prospettive si intravedevano con Energica, Zero LiveWire e le giapponesi che parlavano di prototipi. Invece gli ultimi sette anni sono stato un alternarsi di accelerazioni e di frenate, almeno se si parla delle quattro ruote. Perché se invece discutiamo di due ruote elettriche, i numeri sono rimasti in impietosamente bassi. Per quanto riguarda gli scooter, ne abbiamo parlato, sono i prezzi ancora a frenarne la diffusione. Per le moto la situazione invece è ancora più grave oltre: oltre a essere costose non hanno ancora le caratteristiche tecniche (autonomia, leggerezza, guidabilità) per invogliare un motociclista a passare dal benzina all’elettrico. Si può dire che la MotoE sia arrivata troppo in anticipo sui tempi e che in questi anni abbia finito le energie in una rincorsa che potrebbe essere ancora lunga. Certamente arriveremo a vedere moto elettriche su tutti i passi amati dai motociclisti, ma nessuno sa tra quanto tempo.