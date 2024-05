Moto-taxi, la svolta con Fasto Bike?

Al via in Italia il primo servizio di moto-taxi privato. Con l’app Fasto Bike, driver registrati potranno trasportare a pagamento altre persone in giro per le città a bordo dei propri scooter, anche elettrici. Il servizio attivo a Milano, Napoli e Firenze. Ma i tassisti insorgono.

In alcune parti del mondo vengono utilizzati con successo al posto delle auto, come servizio privato, rapido e conveniente, da sfruttare negli spostamenti urbani. Imbattersi nei cosiddetti moto-taxi o taxi-scooter specie nelle caotiche metropoli orientali non è affatto raro, anzi.

Questa tipologia di trasporto a pagamento su due ruote, di fatto integrativo del tradizionale servizio taxi per auto, già da tempo stuzzica l’Europa e anche l’Italia, sull’onda dei primi esperimenti riusciti nel Regno Unito e in Francia.

Un Uber su due ruote

Come spesso accade è lo sviluppo della tecnologia ad aprire nuovi scenari. Il tema è infatti tornato caldo con l’annuncio dell’avvio anche in Italia di Fasto Bike, una piattaforma digitale che consente di usufruire di un servizio taxi privato a bordo di moto e scooter guidati da driver registrati.

In poche parole, si tratta di una sorta di Uber applicato alle due ruote, attraverso il quale chiunque (senza licenze effettive ma con alcune limitazioni) può guadagnare fornendo passaggi ad altre persone con il proprio scooter, stabilendo una tariffa e venendo pagato per questo servizio. Il tutto attraverso pochi click sullo smartphone.

Fasto Bike è stata fondata a Londra da due ingegneri indiani, i quali, da pendolaristi di lungo corso, hanno pensato di importare in Europa il primo servizio di moto-taxi, sulla falsa riga di quello che nella loro terra d’origine spopola già da parecchio tempo. Cercando di renderlo semplice ed accessibile su larga scala.

Dopo i primi esperimenti di successo nel Regno Unito, oggi quel servizio è pronto a sbarcare anche da noi in Italia: le prime città interessate sono Milano, Firenze e Napoli, con un chiaro obiettivo di espansione in caso di feedback positivo.

Tassisti in fermento

La novità sta già facendo discutere. A parte la curiosità suscitata, Fasto Bike ha messo soprattutto in allarme la categoria dei tassisti, quanto mai preoccupati di vedersi soffiare sotto il naso una buona parte della clientela da driver privati su due ruote senza specifica licenza. Che in effetti non c’è. L’unico requisito obbligatorio per chi si vuole registrare sulla piattaforma è infatti quello di possedere il certificato KA per l’abilitazione professionale alla guida, destinata a tutti i motoveicoli di peso inferiore a 1,3 tonnellate. Fatte salve, ovviamente, la maggiore età, il possesso di uno scooter o moto regolarmente assicurati e della patente di guida idonea alla circolazione.

Da qui la presa di posizione netta dei tassisti, esemplificata dal messaggio di Milko Signorini, presidente della cooperativa Socota Taxi Firenze, che non ha usato mezzi termini sull’arrivo di Fasto Bike in città: “Siamo allo sbando. La prossima tappa è Santo Domingo, dove alzi la mano in strada e pagando puoi chiedere un passaggio a chiunque”.

Fasto Bike: come funziona

Al di là delle accuse di concorrenza sleale lanciate dai tassisti (ricorderete il precedente del “caso Uber”…), sarà interessante capire come il mercato italiano risponderà all’arrivo di questa nuova ed inedita piattaforma, che per far breccia punta su procedure d’accesso e di utilizzo del servizio semplici ed intuitive.

Lato driver, gli interessati ad entrare in Fasto Bike – una volta soddisfatti i requisiti obbligatori richiesti di cui sopra – possono facilmente registrarsi nell’App apposita ed iniziare ad offrire i propri servizi di trasporto in orari desiderati, impostando anche uno specifico raggio d’azione. Una volta ricevuta una richiesta da parte di un cliente, sono liberi di accettarla o meno.

Il servizio prevede il trasporto obbligatorio di un solo passeggero e senza bagagli annessi (limitazioni che li differenzia da un taxi tradizionale), a cui il driver deve fornire un casco omologato con relativo sotto-casco usa e getta.

Lato clienti, attraverso l’App è possibile valutare in anticipo le tariffe proposte dai diversi driver, prenotare il trasporto in tempo reale o per un’ora specifica e visualizzare il percorso. Il pagamento avviene direttamente sulla piattaforma, con Fasto che trattiene una percentuale sulla cifra transata al driver.

Ogni corsa viene monitorata mediante Gps, quindi controllata dall’inizio alla fine per garantirne la sicurezza. Inoltre, dopo la corsa sia il passeggero che il driver possono valutarsi a vicenda e migliorare o meno il proprio rating. In caso di valutazioni troppo basse, il soggetto che le riceve può essere rimosso.

Moto-taxi, modello futuribile?

Indipendentemente dall’interesse che Fasto Bike potrà o meno suscitare tra i cittadini delle prime tre metropoli scelte, l’iniziativa permette di tornare a ragionare a più ampio raggio sulle reali potenzialità di un servizio di moto-taxi privato nel nostro Paese. Da sempre terreno fertile per la mobilità su due ruote. Specialmente pensandolo in chiave più green, immaginando una crescita futura del numero circolante di scooter elettrici non inquinanti e dai consumi ridotti.

Potrebbe quindi rivelarsi una soluzione valida per soddisfare la richiesta di spostamenti veloci, e possibilmente economici, all’interno di città sempre più affollate e trafficate? Magari proponendosi come un’alternativa ai modelli di trasporto tradizionale o anche integrativa degli stessi servizi di due ruote sharing elettrici?

Oppure è un’altra delle tante iniziative sulla carta interessanti ma poi poco futuribili?

