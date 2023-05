Moto Parilla eBike: Hiro è la prima “normale” della casa

Moto Parilla eBike Hiro, per la prima volta la casa emiliana presenta una e-mtb “normale” con 720 Wh di batteria e peso totale di 22 kg. Costo 6.499 euro, ma fino al 31 giugno c’è uno sconto di mille euro.

E dopo tanta sperimentazione e innovazione sia tecnologica che aerodinamica, Moto Parilla la fa normale. La sua prima e-mtb canonica si chiama Hiro, ma attenzione perché normalità non fa rima con banalità a Reggio Emilia. Infatti seppure molto lontana dalla Tricolore di cui abbiamo parlato un anno fa, questa nuova e-mtb ha dentro tanto del dna Parilla. Quindi forme convenzionali, ma sempre con attenzione alla componentistica di alta gamma.

Hiro: 22 kg di carbonio e tech made in Italy

Innanzitutto il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio, lo stesso materiale utilizzato anche per il carro posteriore, ottenendo così leggerezza con la giusta rigidità. Il peso totale della nuova Moto Parilla eBike, che è mossa da una batteria marca Dalen da 720 Wh, si attesta sui 22 kg. Difficile trovare qualcosa di analogo in giro. Ciò concorre a rendere Hiro la bici ideale per le lunghe escursioni grazie all’ampia autonomia e alla potenza del motore Oli Edge.

Una policy chiara da sempre in Moto Parila vuole che si prediligano il più possibile fornitori italiani. Meglio ancora se “vicini di casa”. Ecco dunque che la scelta motoristica è ricaduta sulla romagnola Edge di OLI eBike Systems, con 90 Nm di coppia e cinque modalità di assistenza alla pedalata.

Occhio al prezzo fino al 31 giugno

Il cambio è affidato invece al collaudatissimo SRAM SX a 12 rapporti, mentre per i freni la scelta è ricaduta sui Magura MT4, con dischi da 220 e 203 mm. Le ruote possono essere da 27,5″ o da 27,5″ x 29″, gommate Vittoria E-Mazza. La consegna dei primi modelli è fissata per i primi giorni di giugno, con taglie S, M e L, nell’unica colorazione sabbia. Occhio al prezzo perché l’offerta promozionale di 5.499 euro è valida solo fino al 31 giugno, dopodiché il costo si fisserà a 6.499 euro. Una bella cifra, ma visti i dettaglia possiamo affermare che il gioco vale la candela.

Infine osservando le geometrie, notiamo che l’angolo sella è di 75,5°, mentre quello dello sterzo misura 65,5°. L’escursione posteriore è di 150 mm, affidata ad un ammortizzatore Rock Shox Super Deluxe+, mentre all’anteriore troviamo una forcella Rock Shox Domain da 160 mm. ne viene fuori una eBike per tutti perché consente di assecondare tanto la guida flow quanto chi predilige guidare in modo più aggressivo e deciso.

Moto Parilla, una storia italiana

L’ultima nata in Moto Parilla, eBike Hiro, arriva dopo la già citata Tricolore e alla Carbon, che restano dei gioielli dell’innovazione. Ma anche dopo la pieghevole Trilix, bici minimal e venduta anche in sconto rispetto a un costo per nulla esoso. I segnali sono chiari: Moto Parilla ci ha preso gusto e vuole diventare un player del mondo bici a pedalata assistita.

Come sempre Moto Parilla è in grado di stupire. E l’ultimo appuntamento di Eicma che vedete qui sopra lo dimostra. L’azienda ha una storia alle spalle di motori a due e quattro ruote, soprattutto da competizione, lunga settanta anni. La vita nuova è iniziata con il primo prototipo della Parilla Carbon che risale al 2016 e che fu un buon successo su Kickstarter. Poi tanti aggiustamenti sullo stesso modello di élite, fino ad arrivare a oggi con l’abbraccio al mercato delle eBike per molti, ma non per tutti.

