Moto elettriche: Zero brevetta la frizione “simulata”

I californiani di Zero Motocycles studiano una speciale frizione a leva, senza cambio, che consenta al motociclista elettrico di modulare meglio la coppia e la frenata rigenerativa del motore. Un modo per riattivare sensazioni perdute?

Non è un segreto che una delle principali critiche che i motociclisti muovono alle moto elettriche sia quella di mancare di un certo coinvolgimento emotivo alla guida. Il “sound” del motore, il cambio delle marce comportano sensazioni a cui molti centauri non vogliono rinunciare perché in un certo senso fanno parte del loro DNA di motociclisti. E questo ancora prima di parlare di motore e prestazioni.

Per cercare soluzioni condivise – e superare ostacoli che di fatto incidono ancora negativamente sulle vendite – diverse aziende di settore studiano sistemi per rendere le nuove moto elettriche più appetibili al grande pubblico, spesso partendo proprio da dettagli che possono fare la differenza.

L’ultimo caso riguarda Zero Motocycles, azienda top in questo campo, che ha recentemente depositato una domanda di brevetto per un innovativo sistema di frizione, che potrebbe essere presente sui prossimi modelli elettrici del marchio.

Una “finta” frizione attiva

Nei fatti si tratta di una frizione “simulata”, non legata ad un cambio e collegata al controller elettronico del motore. Nel brevetto viene spiegato come, azionando la classica leva sul lato sinistro del manubrio, il sistema consenta al motociclista di avere un certo controllo sulla modulazione della coppia e la frenata rigenerativa del motore elettrico.

In sostanza, si innesca un meccanismo che imita il funzionamento – ma anche la sensazione – dello slittamento di una frizione di un cambio a più velocità presente nelle moto tradizionali, fornendo al centauro un’esperienza per così dire “familiare”.

La soluzione pensata da Zero consentirebbe quindi al motociclista elettrico non solo di avere un controllo più fine sulla coppia erogata o di ammorbidire/rafforzare l’effetto della frenata rigenerativa, ma, soprattutto di ricevere indietro alcune di quelle sensazioni coinvolgenti e irrinunciabili cui era abituato. E questo “giocando” con una semplice leva.

Zero prova a convincere gli “scettici”?

Trattandosi di un brevetto appena depositato, la reale fattibilità del progetto è tutta da verificare. Così come sarà interessante capire se siamo di fronte ad un escamotage funzionale e valido o ad un mero artifizio studiato solo per coinvolgere emotivamente il pilota.

Probabilmente, una semplice pseudo-frizione non potrà mai sostituire il fascino e il “carattere” di una moto tradizionale, ma il fatto che un brand internazionale come Zero ci stia lavorando (e non è l’unico) fa pensare che investire tempo e risorse per sviluppare tecnologie di questo tipo possa servire nel tempo ad avvicinare un pubblico ancora molto scettico e legato alla tradizione. Almeno così sperano in California.