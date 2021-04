Moto elettriche: Ducati rinuncia, Big Four per lo scambio di batterie

Scambio di batterie, standard e intercambiabili, da una rete capillare di stazioni. Potrebbe essere una svolta per le big giapponesi delle due ruote e in generale per il settore delle moto, che ancora non ha trovato una sua via per l’elettrificazione.

Troppi vincoli con l’elettrico: Ducati “passa”

Le moto ad alte prestazioni sembrano essere i veicoli che peggio si adattano alla conversione elettrica. Problemi di pesi, ciclistica, autonomia, ma a che di “cultura” degli appassionati. Lo dimostrano le difficoltà della Harley Davidson con le vendite della sua elettrica LiveWire. Tanto che Ducati qualche giorno fa ha fatto sapere di aver accantonato i progetti per una moto a batteria.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale MotorCyclesNews il responsabile vendite Ducati Francesco Milicia ha affermato: «Stiamo pensando e lavorando sull’elettrico. Facciamo parte di un gruppo che sta andando velocemente verso l’elettrificazione ed è una buona opportunità per la Ducati». Tuttavia, ha aggiunto che non vedremo presto una Ducati elettrica: «Pensiamo che per il tipo di moto che produciamo ora, una moto elettrica non possa garantire il piacere, l’autonomia, il peso ecc. che i piloti Ducati si aspetterebbero».

“Ma stiamo lavorando sugli e-fuel”

La casa di Borgo Panigale pensa piuttosto a moto a zero emissioni con altre tecnologie: «Stiamo esaminando attentamente altre soluzioni, come il carburante sintetico. Altri marchi del nostro gruppo come Porsche lo stanno esaminando ed è qualcosa che stiamo guardando a medio termine».

Le giapponesi? Si scambiano le batterie

Alcuni dei vincoli, come il peso e l’autonomia, potrebbero essere superati invece dalla soluzione delle batterie intercambiabili. Infatti lo Swappable Battery Consortium for Electric Motorcycles, un progetto congiunto di Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha, ha raggiunto un accordo per standardizzare le batterie sostituibili per le motociclette elettriche in Giappone.

Sulla stessa linea, in Europa, stanno lavorando allo scambio di batterie Piaggio, KTM, e le stesse Honda e Yamaha con l’accordo siglato all’inizio di marzo.

Fin dal suo inizio nel 2019, il Consorzio ha formulato standard per le batterie sostituibili di uso reciproco e i loro sistemi di sostituzione, al fine di incoraggiare l’adozione di motocicli elettrici. Il Consorzio ha già effettuato test sul campo e-Yan OSAKA e ora condurrà una verifica tecnica basata su specifiche comuni. Collaborarà inoltre con la Japan Automobile Manufacturers Association per la standardizzazione internazionale.

«Questo accordo per la standardizzazione delle batterie di uso reciproco è un risultato reso possibile grazie alla collaborazione dei quattro produttori di motociclette giapponesi negli ultimi due anni», ha affermato Noriaki Abe, amministratore delegato Honda, e segretario rappresentante del consorzio. «Mentre continueremo a collaborare per costruire un ambiente che consenta l’uso reciproco delle batterie in base al nostro accordo, ogni costruttore sarà anche in competizione tcon gli altri per sviluppare prodotti attraenti che soddisfino le esigenze dei nostri clienti».

Una rete di stazioni comuni in Giappone

È importante sottolineare che i Big Four lavoreranno anche per creare un sistema di infrastrutture per lo scambio di batterie in Giappone. La conversione elettrica sta diventando sempre più urgente. Il governo federale giapponese ha annunciato che sta prendendo in considerazione il divieto di nuove veicoli a benzina entro la metà degli anni ’30. Ma la città di Tokyo ha già annunciato che blocchrà le vendite di nuovi veicoli a benzina entro il 2030 e di motociclette a benzina entro il 2035.

«L’elettrificazione delle motociclette è una tendenza inevitabile per il settore. Le quattro aziende giapponesi detengono circa il 50% della quota del mercato mondiale. Credo che la nostra collaborazione andrà a beneficio dei consumatori», ha detto Daiki Mihara di Honda in un’intervista televisiva.

Tutte e quattro le società stanno lavorando a prototipi di propri veicoli elettrici a due ruote che utilizzeranno questo nuovo sistema di batterie intercambiabili. Nessuno dei quattro ha però rilasciato ulteriori dettagli su questi veicoli.