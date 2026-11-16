Ottobre positivo per il mercato italiano delle due ruote elettriche, che mette a segno una crescita del 56% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare le immatricolazioni sono soprattutto scooter e ciclomotori, ma anche le moto continuano a registrare incrementi importanti. Nei primi dieci mesi dell’anno il mercato complessivo cresce del 28,15%.

Il mercato italiano delle due ruote elettriche continua a crescere. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, elaborati da UNRAE per ANCMA, a ottobre 2026 sono stati immatricolati 1.337 veicoli elettrici, contro gli 857 dello stesso mese del 2025. Un incremento del 56,01%, che conferma il buon andamento degli ultimi mesi.

A sostenere il risultato sono soprattutto gli scooter elettrici, che con 650 immatricolazioni crescono del 57,38% rispetto alle 413 unità di ottobre 2025. Ancora più marcato, in termini percentuali, l’incremento delle moto elettriche: 134 immatricolazioni contro 51, pari a un +162,75%. Numeri ancora contenuti in termini assoluti, ma che confermano una crescita significativa del segmento.

Molto positivo anche il risultato dei ciclomotori elettrici, che raggiungono quota 553 unità, contro le 393 dello scorso anno, con un aumento del 40,71%.

Da gennaio a ottobre quasi 10.000 elettrici

Il bilancio dei primi dieci mesi del 2026 restituisce un quadro positivo, ma qui emergon ole differenze tra i vari segmenti. Complessivamente sono stati immatricolati 9.861 veicoli elettrici, contro i 7.695 dello stesso periodo del 2025. La crescita è del 28,15%, pari a 2.166 unità in più.

Il contributo principale arriva dagli scooter elettrici, che con 5.969 immatricolazioni rappresentano ormai oltre il 60% dell’intero mercato elettrico a due ruote. Rispetto alle 4.395 unità del 2025, la crescita è del 35,81%.

Ancora più evidente l’incremento delle moto elettriche, che passano da 519 a 1.260 immatricolazioni, mettendo a segno un +142,77%. In pratica, nei primi dieci mesi dell’anno le vendite sono più che raddoppiate. Un risultato importante per un segmento che continua comunque a muoversi su volumi piuttosto ridotti.

L’unica nota negativa arriva dai ciclomotori elettrici. Nonostante il buon risultato di ottobre, il saldo da inizio anno resta in territorio negativo: 2.632 immatricolazioni contro le 2.781 del 2025, con una flessione del 5,36%.

Scooter protagonisti, moto in forte recupero

Guardando all’andamento mensile, emerge un mercato che, dopo un avvio d’anno incerto, ha progressivamente recuperato terreno.

Febbraio è stato il mese più difficile, con un calo complessivo del 50,70%. Da marzo, però, il mercato è tornato a crescere e da maggio gli incrementi sono diventati particolarmente consistenti: +46,52% a maggio, +63,66% a giugno, +48,04% a settembre e +56,01% a ottobre.

La crescita degli scooter appare la più solida, con incrementi superiori al 50% in cinque degli ultimi sei mesi. Le moto, invece, mostrano percentuali di crescita molto elevate, favorite anche dai bassi volumi di partenza. Diversa la situazione dei ciclomotori, caratterizzati da un andamento decisamente più irregolare, con forti oscillazioni tra un mese e l’altro.

Il mercato elettrico cresce, ma i numeri restano piccoli

I dati di ottobre confermano dunque una tendenza positiva per le due ruote elettriche italiane. Gli scooter si consolidano come il segmento trainante, mentre le moto stanno recuperando terreno con ritmi di crescita sostenuti.

Resta però una questione di dimensioni. Quasi 10.000 immatricolazioni in dieci mesi rappresentano un risultato incoraggiante rispetto al 2025, ma descrivono ancora un mercato di nicchia.

Da marzo il mercato complessivo ha sempre chiuso in territorio positivo e ottobre conferma questa continuità. Resta da capire se si tratti dell’inizio di una fase di sviluppo più strutturale, capace di portare finalmente le due ruote elettriche oltre i volumi ancora marginali che le caratterizzano.