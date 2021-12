Moto e scooter elettrici: il mercato è “in panne”

Per la prima volta da anni il mercato delle due ruote elettriche è “in panne” e chiude il mese con un pesante tonfo. E la brusca frenata di novembre porta il bilancio dei primi 11 mesi 2021 sugli stessi livelli dell’anno scroso. Si conferma così l’impressione che la penetrazione della tecnologia elettrica fra moto e scooter stenti più che nel mondo delle quattro ruote. Anche perchè le motorizzazioni termiche, qui, non “mollano” e continuano ad inanellare record di vendita.

Questi i dati. In novembre sono stati venduti 816 veicoli, con una flessione del 38,8% rispetto allo stesso mese del 2020. Secondo Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) che ha diffuso il report mensile, la flessione è «riconducibile agli effetti di commesse dello scorso anno».

Tuttavia anche un raffronto più ampio non induce all’ottimismo: il risultato negativo del mese annulla infatti i progressi registrati nel resto dell’anno, riportando il mercato degli elettrici in pari con novembre 2020: +0,1% e 10.011 mezzi immatricolati. Rispetto ai primi undici mesi del 2019 la crescita del settore resta positiva con un più 122,1%. Ma è ben poca cosa rispetto ai numeri delle auto a batterie (leggi) quasi triplicate nello stesso periodo e con una quota di mercato passata dall’ 1,7 al 4,6%.

Moto e scooter elettrici, viceversa, ribadiscono una sostanziale marginalità rispetto al mercato complessivo, che ha segnato un nuovo record con 280.248 mezzi immatricolati. La quota elettrica è stata quindi il 3,57% nei primi dieci mesi 2021, in calo rispetto al 5,56% dello stesso periodo dell’anno precedente.

La divaricazione delle tendenza della mobilità sostenibile nei due comparti delle quattro e delle due ruote è un fenomeno che meriterebbe una riflessione più approfondita. Per il tipo di utilizzo, prevalentemente cittadino, le percorrenze medie, le opportunità di ricarica più flessibili con la rimozione o lo swap delle batterie, infatti, scooter e moto elettriche avrebbero tutte le carte in regola per conquistare rapidamente il mercato. E il moltiplicarsi dell’offerta toccata con mano anche negli stand di EICMA 2021 sta lì a dimostrarlo. Ma la scommessa dei costruttori trova riscontro tiepido sul mercato.

Forse anche perchè il grosso dei modelli a batteria si concentra per ora nel settore dei ciclomotori (velocità massima 45 km/h) che è quello meno tonico in generale. Anche fra le termiche, infatti, i ciclomotori, con 17.675 veicoli venduti, segnano una flessione del 3,1% sul 2020. Gli scoote di cilindrata maggiore sono invece cresciuti del 21,6%) e le moto del +28,1%.

Per il presidente dall’associazione ANCMA Paolo Magri «malgrado le incertezze e le sfide globali imposte al settore dalla pandemia, abbiamo già raggiunto e superato i volumi di immatricolazione pre-pandemia e il trend non arresta la propria crescita, confermando il ruolo centrale di moto, scooter e ciclomotori nella mobilità post Covid».

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—