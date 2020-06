Scooter elettrici, listino facile: oltre 70 modelli

Questo listino è una selezione degli scooter elettrici delle principali marche. Se pensi di acquistarne uno, cliccando qui trovi le 10 cose da sapere prima di decidere.



Il prezzo è al netto delle spese di immatricolazione (franco concessionario). I modelli contrassegnati con un asterisco sono a prezzo franco fabbrica o franco distributore, quelli con due asterischi sono chiave in mano. Ricordiamo che è in vigore l’eco-bonus per l’acquisto di scooter elettrici e di moto elettriche. Lo sconto arriva fino 30% del prezzo di listino (con un tetto a 3 mila euro). Ma c’è solo in caso di rottamazione di una moto, uno scooter o un ciclomotore. Inizialmente i bonus erano previsti esclusivamente per i mezzi con potenza fino a 11kW, con l’obbligo di rottamare soltanto veicoli fino a Euro 2 per ottenere le agevolazioni. Con le modifiche introdotte nell’ambito del Decreto Crescita (clicca qui) è stata estesa la possibilità di ottenere incentivi anche su moto superiori agli 11 kW di potenza; sparisce l’obbligo di rottamare un mezzo della stessa categoria di quello acquistato, nonché si potranno rottamare motocicli appartenenti fino alla classe Euro 3 – purché in possesso da almeno un anno; non solo due ruote, ma anche microcar e tre ruote saranno interessate, a condizione che pesino meno di, rispettivamente, 350 e 400 kg, senza batteria. In ultimo, è prevista la possibilità di ottenere gli ecobonus rottamando un veicolo in possesso di un familiare convivente.

