Moto con batterie allo stato solido. Una nuova era inizia… adesso!

Verge Motorcycles è il primo a presentare una moto elettrica equipaggiata con batteria allo stato solido. Una tecnologia sviluppata da Donut Lab, capace di offrire ricarica ultraveloce, fino a 600 km di autonomia.

La prima cosa da dire è che la nuova Verge TS Pro non è un concept, un progetto o una promessa per il futuro. Sarà già disponibile a partire dal primo trimestre del 2026. Una precisazione necessaria perché quanto annunciato potrebbe rivoluzionare la percezione che abbiamo delle moto elettriche. Verge infatti grazie alla collaborazione con Donut Lab, ha appena svelato al CES 2026 la prima batteria allo stato solido pronta per la produzione di massa.

Autonomia fino a 600 km e ricarica rapida

Cuore della nuova generazione di moto Verge è la batteria Donut allo stato solido, capace di raggiungere una densità energetica di 400 Wh/kg, garantendo maggiore autonomia, leggerezza e una flessibilità straordinaria nel design. In condizioni reali, l’autonomia dichiarata è arriva a 600 km con un’unica ricarica. Se non fosse sufficiente la ricarica è veloce e promette di aggiungere centinaia di km in soli 5 min (si parla di ricarica completa senza il limite dell’80%).

Come se no bastasse le batterie allo stato solido sono progettate per durare fino a 100.000 cicli di carica e supportano la scarica completa, in sicurezza e senza degrado. Sono inoltre studiate per minimizzare perdita di capacità e performance in condizioni estreme: da -30°C a +100°C, praticamente senza alcuna perdita significativa.

Prestazioni e sicurezza: la TS Pro cambia le regole

Ma intorno alla batteria c’è una moto. Una moto che nel precedente allestimento abbiamo già visto anche ad EICMA 2025. La Verge TS Pro è spinta da un motore Donut 2.0 integrato nel mozzo ruota, più leggero del 50% rispetto alla generazione precedente ma in grado di erogare 1.000 Nm di coppia. Le prestazioni parlano da sole: accelerazione 0-100 km/h in 3,5 secondi, con stabilità e maneggevolezza migliorate grazie al baricentro ottimizzato.

Le batterie allo stato solido offrono vantaggi di sicurezza strutturale ineguagliabili: niente elettroliti infiammabili, nessuna propagazione termica, zero rischi di incendio. Inoltre, sono prodotte con materiali abbondanti e sicuri dal punto di vista geopolitico, abbattendo costi e problematiche legate alla disponibilità di terre rare.

Donut Lab al CES: la mobilità elettrica cambia oggi, non domani

La presenza di Donut Lab al CES 2026 ha segnato un altro traguardo epocale. Dopo il debutto del motore Donut nel 2025, l’azienda finlandese ha presentato la prima batteria allo stato solido pronta per i veicoli di serie. Nessun compromesso: ricarica veloce, durata superiore, scalabilità industriale.

Il CEO Marko Lehtimäki ha commentato: “Il futuro delle batterie allo stato solido è oggi. Abbiamo preferito non annunciare nulla finché la tecnologia non fosse testata, convalidata e già in uso. Ora è reale, installata su veicoli di produzione e pronta a trasformare la mobilità elettrica.”

Oltre a Verge, altri OEM stanno già integrando la tecnologia Donut. La batteria è infatti concepita come piattaforma modulare universale, applicabile a motociclette, automobili, camion, droni e sistemi di accumulo stazionario. Anche il design beneficia della flessibilità: le batterie possono essere integrate strutturalmente nel telaio del veicolo o adattate a geometrie non convenzionali.

Un segnale forte per l’industria europea

Con l’arrivo sul mercato di una tecnologia che sembrava sempre a qualche anno di distanza, Donut Lab e Verge Motorcycles stanno scrivendo una nuova pagina nella mobilità elettrica globale e di quella a due ruote in particolare.

Ora che le prime moto Verge con batteria a stato solido sono effettivamente in circolazione, il settore è chiamato a reagire. La sfida non è più tecnologica, ma industriale: trasformare il potenziale in standard.

Se i numeri promessi troveranno riscontro nella realtà, a costi accettabili, potremmo essere di fronte a una rivoluzione per il mondo delle due ruote. Avere un’autonomia di 600 km e la possibilità di ricaricare in soli 5 minuti abbatterebbe di fatto quello che ad oggi è il maggior ostacolo alla diffusione delle moto elettriche stradali.