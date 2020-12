Mosca è la Mecca dei bus elettrici, l’avreste mai detto?

Quale città in Europa può vantare la più grande flotta di bus elettrici? Non è Oslo o Amsterdam, ma è Mosca la mecca europea dei bus elettrici. L’altro giorno ha messo in strada il suo 500esimo autobus elettrico, un Kamaz 6282. La flotta elettrica di Mosca batte quelle di Londra (300 veicoli), Parigi (259), Berlino (200) e Amsterdam 164). La classifica è stata redatta da Mosgortrans, l’operatore di autobus che serve la capitale russa.

A Mosca già 500 bus elettrici in strada

ùA Mosca i primi bus elettrici sono scesi in strada già nell’autunno 2018. Nel 2019 erano saliti a 300 e altri 200 sono entrati in servizio quest’anno. Sono tutti di produzione nazionale, parte della Kamaz e parte della Gaz.

Kamaz è un’azienda di stato specializzata nella produzione di veicoli pesanti speciali, sia civili sia militari. Ma al salone dell’auto di Mosca di alcuni anni fa aveva presentato anche un interessante prototipo di shuttle elettrico a guida autonoma, il KamAz, dalle forma molto originali.

Kamaz 6282, con ricarica a pantografo

Mosgortrans afferma che prevede di avere 2.600 autobus elettrici operativi a Mosca entro il 2024, numero questo che che però è ancora solo un terzo dell’enorme flotta di autobus della città.

Il KAMAZ 6282 utilizza batterie al litio-titanato, ha un’autonomia di 70 km e può essere ricaricato in 6-12 minuti con stazioni di ricarica ultraveloci utilizzando un mezzo pantografo. Può anche essere ricaricato durante la notte utilizzando 380 V CA trifase. Può essere caricato a temperature che vanno da +45 a -40 ° C, un must per il funzionamento tutto l’anno nel clima proibitivo di Mosca.

Una fabbrica in città per 400 bus all’anno

In ottobre Mosgortrans ha annunciato di avere 38 linee di autobus elettrici operative a Mosca, rispetto alle 36 di poche settimane prima.

Il Dipartimento dei trasporti sostiene poi che lancerà la produzione a Mosca di bus elettrici il prossimo anno, con una capacità prevista di circa 400 autobus elettrici all’anno.