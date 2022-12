 Morand eTechnology: ricarica flash con gli ultracondensatori

Morand eTechnology ha presentato un pacco batteria a ricarica ultraveloce. Utilizzando innovative celle a ultracondensatori ibride (HUC) sviluppate da Sech SA in combinazione con controller avanzati, può permettere a una piccola city car di fare il pieno in 72 secondi. A detta della startup tecnologica svizzera Morand, eTechnology «ha il potenziale per rivoluzionare la mobilità».

Ma eTechnology è progettata per molte altre applicazioni che richiedono ricariche rapide e frequenti. Per esempio droni, e-bike, e-scooter e robotica.

In test indipendenti di Geo Technology, il sistema di Morand ha dimostrato la capacità di ricaricare un’unità di test da 7,2 kWh al livello del 98% in 120 secondi, fino a 900 A/360 kW. E all’80% in 72 secondi, al 100% in 2,5 minuti.

Secondo Morand questi tempi di ricarica non si applicherebbero ai pacchi batteria più grandi, superiori a 100 kWh, utilizzati nei veicoli elettrici più esigenti. Ma con ricariche così veloci le grandi batterie e le conseguenti grandi autonomie potrebbero essere superflue. Basti pensare che una Citroen Ami, che dispone di un paccho batteria di 5,5 kWh, in meno di due minuti incamererebbe circa 70 km. Resta però da vedere come le performances di eTechnology cambiano scalando a batterie adeguate ad autoveicoli per usi extraurbani e autostradali.

«I test _ sostiene poi Morand _ hanno dimostrato la capacità della nostra eTechnology di completare più di 50.000 cicli. L’unità di test più longeva si sta ora avvicinando a 70.000 cicli». Questo significherebbe una longevità delle nuove batterie ibride di oltre 10 volte superiore alla migliori batterie tradizionali.

Inoltre, a differenza delle tradizionali batterie agli ioni di litio, eTechnology richiede poco litio o cobalto. Usa un po’ di litio, ma i componenti principali sono alluminio, grafene e carbonio. Morand eTechnology dice anche di aver creato una soluzione più sicura, che impedisce in modo permanente qualsiasi propagazione del fuoco all’esterno del veicolo .

Un altro aspetto importante è che la tecnologia impiegata da Morand è efficiente anche a temperature estreme.

Ora Morand sta lavorando con un partner per produrre le sue batterie su scala industriale e spera di avvicinare l’eTechnology alla parità di prezzo con le soluzioni agli ioni di litio tradizionali.

«Grazie all’estrema durata e ai tempi di ricarica sorprendentemente rapidi, la nostra eTechnology brevettata ha un vasto numero di possibili applicazioni _ ha affermato il fondatore e amministratore delegato Benoît Morand _. Mentre molte di queste tecnologie vengono annunciate e non vanno oltre, oggi stiamo lanciando eTechnology con sistemi funzionanti in azione. Il nostro programma di test e sviluppo è stato esteso, ma abbiamo anche verificato le nostre affermazioni con test indipendenti. Ora ci stiamo concentrando con il nostro partner di produzione per cercare ulteriori investimenti e finalizzando accordi per una serie di applicazioni chiave, inclusi droni ed e-bike“.

Morand ha sviluppato anche un avanzato sistema di recupero energetico ibrido, sempre utilizzando gli ultracondensatori. Fondata da ingegneri di Formula 1 e World Endurance Championship, ha sede a Vuadens, in Svizzera, a meno di un’ora da Berna.

