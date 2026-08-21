





Il Moonrider 27 di GoSun è un nuovo trattore elettrico da 19.995 dollari (17.484 euro). E’ un modello pensato per i piccoli agricoltori e per gli operatori del verde: la potenza è di circa 20 kW e l’alimentazione può essere integrata grazie ai pannelli solari, che permettono di aumentare l’autonomia sfruttando l’autoproduzione. È una soluzione compatta, mirata ai lavori leggeri e quotidiani, con un prezzo che lo colloca nella fascia delle utilitarie elettriche e che potrebbe aprire un mercato interessante nelle attività agricole, nel gardening professionale e nei servizi comunali.

Un piccolo trattore da poco più di 17mila euro ma per un mercato ampio

Il Moonrider 27 di GoSun – azienda che offre anche birò, barche e camper elettro-solari -, alla luce delle specifiche, è un trattore compatto che non può affrontare i lavori più pesanti delle aziende agricole di grandi dimensioni o degli operatori più strutturati. Tuttavia il mercato dell’agricoltura leggera, della cura del verde e dei lavori comunali è ampio, e con un prezzo da utilitaria il modello potrebbe trovare un buon riscontro commerciale. In euro la quotazione è di 17.484 euro: anche considerando che si tratta della versione base, è una cifra con cui oggi è difficile acquistare un’utilitaria elettrica ma pure termica.

L’investimento è contenuto e può essere ripagato in pochi anni rispetto a un modello diesel. Si può già preordinare con una cauzione di 50 dollari e la consegna è prevista nel 2027.

Le aziende agricole dispongono di spazi e tetti adatti alla produzione fotovoltaica e questo riduce in modo significativo la spesa per il carburante, senza dimenticare il minor costo della manutenzione. Chi vuole investire qualche euro o dollaro in più può aumentare l’autonomia con sistemi di autoproduzione, rendendo il mezzo ancora più competitivo rispetto ai modelli diesel.

Da GoSun sottolineano che si tratta di pannelli che si possono ripiegare, aprire e trasportare facilmente. Non sono rigidi come quelli da tetto: si aprono quando serve, si richiudono quando il mezzo è in movimento o quando non si usa la ricarica solare.

Sarà presentato a settembre al Farm Progress Show

Per saperne di più su Moonrider 27 il produttore GoSun presenterà il trattore al mercato agricolo nordamericano durante il Farm Progress Show a Boone, Iowa, dal 1° al 3 settembre (Stand VITW2200).

La casa produttrice spinge sulla leva del prezzo: «Inoltre rispetto ai modelli diesel tradizionali, elimina i costi di benzina/diesel. Molti agricoltori oggi soffrono per l’aumento dei prezzi dei carburanti. Offre dei benefici interessanti come una fattoria più silenziosa grazie al funzionamento quasi silenzioso, particolarmente rilevante vicino al bestiame e alle abitazioni».

Un’altra funzione interessante è quella della utilità off‑grid: il trattore può funzionare anche come fonte di energia mobile per utensili, pompe e altre attrezzature «quando dotato del sistema opzionale di generazione elettrica».

Ricordiamo che si tratta di un piccolo trattore e GoSun lo sottolinea: «Una nuova alternativa per piccole aziende agricole, homesteaders e gestori di proprietà che non hanno necessariamente bisogno di un trattore convenzionale di grandi dimensioni».