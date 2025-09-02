Moon Power Italia, soluzioni VW per la ricarica B2B

Moon Power Italia: è operativo con settembre il nuovo brand di Volkswagen Group dedicato alle soluzioni di ricarica per i clienti B2B. Quindi: supporto alle flotte aziendali elettriche o ibride plug-in.

Moon Power Italia, per semplificare la vita alle flotte elettriche

Chi sceglie un’auto elettrica nornalmente si informa sul processo di ricarica ed evita di andare incontro a sorprese. Il mondo delle flotte aziendali è più complesso: si tratta anche di semplificare la vita a collaboratori che un’auto elettrica se la sono vista assegnare. La mission di Moon Power Italia è di supportare l’elettrificazione attraverso progetti di ricarica sviluppati su misura. Mettendo a disposizione un ecosistema completo per la ricarica e la gestione energetica. Con soluzioni hardware che vanno dalla wallbox a stazioni di ricarica ad alta potenza (HPC, High Power Charging).

Oltre all‘hardware, l’offerta include software con interfaccia dedicata per la gestione energetica e amministrativa del sito di ricarica. Supportato dall’IA per la parte di gestione intelligente dei carichi elettrici e sistemi di accumulo dell’energia. Più un servizio di consulenza e assistenza. Partendo dall’analisi del parco auto del cliente B2B, si propone un progetto di elettrificazione che copra tutti gli aspetti: progettazione, implementazione e messa in servizio. Fino all’operatività quotidiana.

“Non basta vendere le auto, servono soluzioni per semplificare la e-mobility”

Il progetto, gestito da Francesco Quaglieri, potrà contare sul know-how acquisito negli anni da Moon Power, provider di soluzioni integrate per la mobilità elettrica già presente in 24 Paesi. Con oltre 5.000 punti di ricarica installati in Europa. È una società di Porsche Holding Salzburg, che dal luglio 2024 ha assunto la governance di Volkswagen Group Italia.

Spiega Christoph Aringer, CEO di VW Group Italia: “Per noi guidare la transizione non significa solo ampliare costantemente l’offerta di veicoli. Ma anche e soprattutto proporre prodotti, servizi e soluzioni intelligenti, pensati per semplificare e valorizzare ogni aspetto dell’e-mobility. Con questa soluzione siamo in grado di fornire alle aziende un servizio completo a 360 gradi. Dalla consulenza alla pianificazione, dall’hardware all’installazione, fino al software di gestione amministrativa dell’energia per le flotte“.

