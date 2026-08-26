





Montra Electric fa buoni affari con i camion elettrici. Ne ha appena consegnati 65, ma si tratta solo della prima tranche di una commessa da 260 unità. Un bel colpo se pensiamo all’ Italia dove i mezzi pesanti si vendono più come unità che come flotte. Il Gruppo non si limita alla mobilità pesante ma investe anche sui mezzi agricoli. Qui ha sviluppato un accordo con l’italiana Carraro per la fornitura di servizi di ingegneria per lo sviluppo e l’industrializzazione di un innovativo sistema di trasmissione elettrica progettato per una nuova generazione di trattori agricoli.

Montra Electric vende il Rhino 5538 EV da 55 tonnellate

Il costruttore indiano di veicoli commerciali elettrici Montra Electric, come si legge su Electrive, ha consegnato in un’unica tranche 65 camion elettrici pesanti a un cliente. L’azienda sottolinea che questi e‑truck rappresentano il primo lotto di un ordine complessivo di 260 unità. E nelle settimane scorse ha annunciato la messa a disposizione di 57 unità per TVS Vehicle Mobility Solutions.

Il primo lotto da 65 camion elettrici è stato costruito nella fabbrica di Manesar, nello Stato di Haryana a sud di Nuova Delhi, dove sono stati consegnati nelle settimane scorse. I restanti 195 camion elettrici annuncia l’azienda saranno consegnati nei prossimi mesi.

Per questa commessa è stato scelto il modello Rhino 5538 EV da 55 tonnellate. Un vero mezzo pesante come si vede nei diversi settori di utilizzo: cementifero, minerario, materiali da costruzione, infrastrutture, acciaio, portuale, chimico e a numerose altre applicazioni industriali pesanti. Montra Electric produce questo modello nelle versioni trattore‑rimorchio e ribaltabile, e ha fornito la prima nel lotto da 65 unità.

Su Rhino 5538 EV batteria da 282 kWh. Swap in opzione in 7 minuti)

Il Rhino 5538 EV in versione trattore‑rimorchio è equipaggiato con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 280 kW e con un cambio manuale automatizzato a 6 rapporti. Montra Electric offre configurazioni 4×2 e 6×4. La variante 4×2 ha una pendenza superabile del 18%, mentre la 6×4 può affrontare pendenze fino al 20%.

L’azienda utilizza un pacco batteria LFP da 282 kWh, che secondo le dichiarazioni aziendali garantisce un’autonomia di 198 km nella versione 4×2 e 169 km nella 6×4. Il camion elettrico supporta la ricarica rapida fino a 240 kW, con una sessione dal 20% al 100% in 60 minuti.

Montra Electric offre anche un pacco batteria sostituibile come opzione, che sostiene possa essere cambiato in sette minuti. Non ha rivelato la configurazione di trazione o il tipo di batteria dell’ordine specifico.

I prezzi? Sui 100mila euro, incentivo statale da 8.800 euro

I prezzi ex‑fabbrica della versione trattore‑rimorchio del Rhino 5538 EV partono da 11,5 milioni di rupie (circa 105.500 euro) per la variante 4×2 e da 11,8 milioni di rupie (circa 108.300 euro) per la 6×4. Il camion elettrico è idoneo a incentivi fino a 960.000 rupie (circa 8.800 euro) nell’ambito del programma PM E‑Drive del Ministero delle Industrie Pesanti (MHI). Per la versione ribaltabile, l’azienda ha fissato un prezzo ex‑fabbrica di 13,3 milioni di rupie (circa 122.000 euro).

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