Montezemolo contro la Ferrari elettrica: “Distruzione di un mito”







Montezemolo contro la Ferrari elettrica. L’ex presidente del Cavallino ha parlato addirittura di “rischio di distruzione di un mito”.

Montezemolo contro la Ferrari: “Questa i cinesi non la copieranno…”

“Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo, spero che si tolga il Cavallino, almeno, da quella macchina”. Non ha usato mezze misure l’ex presidente della Casa di Maranello, Luca Cordero di Montezemolo. I cronisti l’hanno avvicinato a margine dell’assemblea di Confindustria. Proprio negli attimi in cui il nuovo modello veniva presentato al Quirinale al presidente Mattarella (foto in alto). E quando gli è stato chiesto un altro commento sulla Luce, ha ricarato la dose con una battuta. “È una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno”. Nel frattempo anche la Borsa castigava severamente i titoli della Ferrari, che in mattinata hanno perso oltre il 6%, scendendo a quota 290. Un anno fa erano arrivati a asuperare i 480 euro.

I media francesi: “I puristi la detesteranno”

Qualche bordata è arrivata anche dalla stampa estera. Il sito francese Automobile Propre, per esempio, nel presentare la Ferrari Luce ha scritto nel titolo “I puristi la detesteranno”. Non ci sono al momento repliche a tutte queste critiche da parte del top management Ferrari. Il presidente John Elkann si è limitato a poche parole all’uscita dall’incontro al Quirinale: “Questo nuovo modello tramanda nel futuro i valori che rendono la Ferrari immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. È il risultato della passione, della competenza e dell’impegno di tutte le persone Ferrari. Di coloro che ogni giorno scrivono la storia del nostro marchio. A nome di tutti noi in Ferrari, ringrazio il presidente Mattarella per la sua calorosa accoglienza. E per il suo incondizionato sostegno ai valori che uniscono il nostro Paese”. A fine anno, dai dati di vendita, capiremo se la Luce saprà rifarsi sul mercato di tutte le critiche.

– A questo link tutti i dati tecnici della nuova Ferrari Luce