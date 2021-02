MonoRacer 130 E, un siluro o un razzo? No, una moto da 90 mila euro

MonoRacer 130 E costa come una Tesla Model S, ma ha solo due ruote e due posti. Tuttavia definirlo una moto è riduttivo: MonoRacer 130 E è un siluro ma non va in acqua, è un razzo ma non va in orbita. Viaggia in strada a 250 km/h con il comfort di una Mercedes. Alla spina, però.

Arnold Wagner è un pioniere, costruttore, inventore e “il padre” delle moderne motociclette cabinate. Ha iniziato a progettare e costruire (e vendere!) le sue motociclette _ Ecomobile, MonoTracer _ nel 1980, sfornandole dalla sua fabbrica-officina di Peraves AG in Svizzera. Dal 1993 in poi insieme a Gustav Procházka, in Repubblica Ceca (qui il sito). L’anno scorso ha ottenuto l’omologazione per il suo secondo e più evoluto veicolo elettrico, il MonoRacer130E. Prende il posto del MonoTracer 150 E che era il riadattamento a betteria di un veicolo termico del 2028. Ha consegnato il primo Mon oRacer 130E a un cliente svizzero a fine 2020. Da quest’anno ha avviato la produzione di serie al ritmo di uno o due veicoli al mese.

Il MonoRacer 130E, come tutte le creazioni di Wagner, non è propriamente a buon mercato: costa 79.500 euro di base. Sale a 85.000 euro con il telecomando di apertura della portiera e a 90.000 euro più IVA con la batteria aggiuntiva. Si tratta comunque di un mezzo dalle caratteristiche incredibili. A partire dalle due ruotine di stabilizzazione che scendono automaticamente quando la velocità si avvicina a zero, e permettono di parcheggiarlo senza cavalletto. Wagner le definisce “carrello di atterraggio”. Anche le prestazioni sono eccezionali: velocità massima di 250 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi, 400 km di autonomia media con il pacco batterie più capiente.

Il motore sincrono a magneti permanenti dispone di 130 kW di potenza e 200 Nm di coppia a 5.820 giri. Consuma 7,5 kWh per 100 km. Il recupero di energia in frenata è regolabile. La trasmissione è diretta con ingranaggi e cardano, coppia conica finale (1:6) il rapporto di cambio. La batteria agli ioni di litio pesa 105 kg con capacità di 28,5 kWh. Si ricarica in 5 ore al 100% e in 3, ore e mezzo all’80% da presa Mennekes tipo 2. I doppi freni a disco anteriori e il freno a disco posteriori dispongono di ABS BMW. Il telaio integrato è in acciaio e la scocca in materiali compositi di derivazione aeronautica è autoportante, con intarsi laterali in carbonio.

Le dimensioni importanti (3,7 metri di lunghezza, 1,38 di larghezza e 1,5 di altezza per un peso in ordine di marcia di 746 kg) non impediscono “pieghe” motociclistiche in piena velocità.L’abitacolo può ospitare due sedili riscaldati avvolgenti in pelle AMG con cinture di sicurezza e un vano bagagli da 120 litri. Infine è dotato di telecamera per la retromarcia, navigatore GPS tuchscreen con comando a joistick sul manubrio.

Da questa settimana PERAVES CZ inizia anche a ricondizionare il precedente modello elettrico MonoTracer150E, lanciato nel 2013, sostituendo la vecchia batteria a secco con capacità di 29 kWh.

I costi per le riparazioni e gli aggiornamenti del sistema consentono un prezzo di vendita interessante con una garanzia completa di 1 anno da 47.500 euro + IVA locale, con tutti gli aggiornamenti fino a 55.000 euro.

