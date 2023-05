Monopattini Xiaomi. Due nuovi “Scooter 4” più economici e scontati

Xiaomi presenta due nuovi monopattini elettrici: dopo gli Scooter 4 Pro e Ultra arrivano le versioni 4 e 4 Lite. In sconto fino al 4 giugno.

La gamma di monopattini elettrici Xiaomi si allarga e la serie 4 si arricchisce di due nuove versioni. Due modelli più consumer che puntano ad allargare la platea di utilizzatori. Se l’aspetto dei due nuovi monopattini non è così dissimile, a ben guardare ci sono diverse differenze.

Xiaomi Electric Scooter 4

Il 4 è il modello che si potrebbe definire “base” della gamma, ma che conserva tutte le caratteristiche di sicurezza, affidabilità e divertimento ricercate da Xiaomi. E’ dotato di un motore da 600W ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h. La batteria ha una capacità di 7,650mAh che garantisce un’autonomia dichiarata fino a 35 km. Lo Xiaomi Electric Scooter 4 è in grado di affrontare salite con pendente fino al 16%. Lo Scooter 4 affida il confort al corpose ruote tube-less da 10 pollici. È dotato di freno a disco sulla ruota posteriore e del sistema di frenata E-ABS su quella anteriore.

Lo Xiaomi Electric Scooter 4 costa 549,99 euro, ma da oggi fino al 4 giugno si può godere dello sconto early bird su Mediaworld, Unieuro, Euronics e Amazon e il prezzo scende fino a 499,99 euro.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

L’allestimento Lite è stato studiato per chi fa del monopattino un uso meno intensivo e ricerca un prezzo di acquisto più basso pagando magari qualcosa in termini di performance. Ha dimensioni leggermente ridotte rispetto al 4 e cala anche la potenza del motore che arriva a 300W. La capacità del pacco batterie si ferma a 5,200mAh e l’autonomia dichiarata si ferma a 20 km. Sono più piccole anche le ruote, che rimangono tubeless ma da soli 8,5 pollici. Il freno montato al posteriore non è più a disco, ma a tamburo. All’anteriore il sistema E-ABS.

Lo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite costa 449,99 euro ma anche in questo caso fino al 4 giugno sarà acquistabile su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon, Expert e Trony al prezzo early bird di 399,99 euro.

Entrambi i modelli possono essere ovviamente collegati all’app Xiaomi tramite Bluetooth che fornisce dati su velocità e carica oltre a monitorare i dati di guida.

