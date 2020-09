Monopattini, Wind a Modena e Parma, Helbiz a H-Farm

I monopattini elettrici in sharing fanno capolino anche a Parma e Modena. In provincia di Venezia intanto 350 veicoli condivisi di Helbiz garantiranno la mobilità nel polo dell’innovazione H-Farm Campus.

Nel Comune di Modena sono in servizio da giovedì scorso 200 monopattini elettrici della Wind Mobility. E’ la prima delle tre società autorizzate dall’amministrazione ad operare in città. Schiererà 200 veicoli in via sperimentale. La sperimentazione durerà un anno. Dal 3 settembre anche Parma ha dato il via libera ai monopattini elettrici in sharing. Saranno in tutto 900, gestiti da tre diverse società: ancora Wind, Helbiz e Bit.

Helbiz, intanto, ha annunciato una nuova partnership con H-FARM Campus. Prevede la fornitura di oltre 350 monopattini elettrici di ultima generazione per l’utilizzo esclusivo all’interno dei nuovi spazi.

H-FARM ha inaugurato ieri il più grande campus internazionale dedicato a imprenditori, professionisti e studenti. Uno spazio enorme nel Parco Naturale del Sile, vicino a Venezia, che si sviluppa su una superficie di oltre 51 ettari di terreno ma soprattutto un polo riconosciuto perché uno dei più all’avanguardia in Europa sia dal punto di vista tecnologico sia ecologico. H-FARM Campus, infatti, è stato progettato per avere un impatto ambientale ridotto al minimo ed è energeticamente autosufficiente per l’85%.

“Siamo entusiasti di poter lavorare con H-FARM in qualità di partner tecnico perché hanno una strategia green completamente in linea con la nostra filosofia” dichiara Salvatore Palella, CEO di Helbiz.

In H-FARM Campus chiunque potrà usufruire di questi mezzi per potersi spostare più agevolmente e più facilmente tra i vari edifici che ospitano gli uffici, gli impianti sportivi, le sale per eventi, le aule per la formazione, gli spazi per la ristorazione e la biblioteca. Noleggiabili tramite la app Helbiz, i monopattini elettrici sono disponibili anche in abbonamento flat – Helbiz UNLIMITED al costo di 29.99 euro al mese per studenti, docenti e professionisti che abitano il campus quotidianamente.

