Monopattini pericolosi? Gli incidenti calano del 19%

I numeri non sono opinioni, e i dati confermano che gli incidenti gravi sui monopattini sono calati del 19,2%. La mortalità del 17,7%.

Il monopattino elettrico è spesso percepito come un mezzo pericoloso. Ma è davvero così? Ognuno la pensa come vuole, ma la realtà dei numeri sembra smentire questa sensazione condivisa. In Europa nel 2022 gli incidenti con conseguenze tali da richiedere cure mediche sono calati del 19,2%. Questi numeri, diffusi dall’associazione Micro-mobility for Europe riguardano in particolare i monopattini in sharing. Proprio quelli contro cui spesso si punta il dito. Non lo si fa ovviamente per un’antipatia epidermica, ma perché spesso chi ne fa uso sono utenti inesperti.

Quanti incidenti ci sono ogni?

Tornando ai numeri, nel 2021 si sono registrati 5,1 incidenti con infortunio ogni milione di chilometri percorsi, nel 2022 la statistica è scesa a 4,1 incidenti ogni milione di chilometri. Anche il rischio di mortalità è diminuito parecchio: del 17,7%. E’ infatti passato dallo 0.015 per milione di km percorsi del 2021 allo 0.013 nel 2022.

Monopattini meno pericolosi delle eBike

L’associazione che riunisce diversi player dello sharing (Bird, Dott, Hopp, Lime, Superpedestrian e Voi, etc..) ha anche raccolto dati sull’incidentalità delle eBike in condivisione. Il numero di infortuni anche sulle due ruote a pedali è abbastanza vicino a quello dei monopattini: 4,15/mio km.