Monopattini, perché sempre più città ne limitano l’utilizzo?

Tira una brutta aria per i monopattini elettrici. Crescono gli incidenti e il malcontento di chi li considera mezzi pericolosi. Alcune città ne vogliono limitare la circolazione mentre si attende il via libera ai nuovi obblighi introdotti dal Codice della Strada.



Forse prefigurarne un declino è prematuro. Certo è che oggi il settore dei monopattini elettrici, a livello globale, non se la vive bene. Stretti nella morsa di normative di utilizzo sempre più stringenti, amministrazioni cittadine che via via ne voglio limitare, o addirittura vietare, la circolazione, il futuro di questi mezzi a zero emissioni non è poi così roseo come ci si poteva prefigurare fino a poco tempo fa.

Protagonisti di un boom repentino ed esteso negli ultimi anni, oggi i monopattini sono sempre più “chiacchierati”, spesso al centro di aspre critiche legate al reiterato abuso del loro utilizzo in città. Dinamiche che ruotano attorno al tema sicurezza ma non solo, che ora rischiano di minare profondamente il settore.

Una “condivisione” selvaggia

I segnali di una certa insoddisfazione generale sono già evidenti. E hanno un peso. Ad essere finiti sotto la lente d’ingrandimento sono soprattutto i servizi di condivisione pubblica dei monopattini, i cosiddetti operatori in sharing, il cui numero è aumentato in maniera esponenziale specie nelle grandi città, portandosi dietro parecchi problemi di gestione.

In molti casi il tentativo di regolamentarne l’uso in strada da parte delle amministrazioni locali non ha avuto l’esito sperato. E così, un mezzo di trasporto green nato con uno scopo utilitaristico si è trasformato in oggetto di un Far West incontrollato.

Tanto che alcune capitali europee, non ultime Bruxelles e Roma, hanno deciso di dare un giro di vite importante riducendo i monopattini in circolazione e imponendo regolamenti più stringenti agli operatori. Addirittura Parigi ha fatto tabula rasa, abolendo del tutto lo sharing elettrico dopo un vero e proprio plebiscito popolare.

Controlli e regole ferree bastano?

In Italia i fatti di cronaca con protagonisti in negativo i monopattini, e i loro conducenti, non sono poi così sporadici. Anzi. Così come crescono i comuni che intendono mettere un freno alla loro proliferazione.

Dopotutto, gli incidenti, anche gravi, persistono, e il coro del malcontento cresce di intensità. In generale, quello che traspare è una certa insofferenza verso mezzi considerati invadenti e pericolosi, che il più delle volte mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada, pedoni compresi.

Le critiche principali ruotano attorno all’eccessiva velocità e al parcheggio selvaggio. Tra monopattini che ‘sfrecciano’ indisturbati, slalomeggiando tra le macchine, spesso in contromano o in aree pedonali, tra soste non consentite e mezzi abbandonati ovunque, da più parti si invocano regole più ferree.

Quanto potranno esserlo le norme che entreranno in vigore a breve con il Nuovo Codice della Strada – al vaglio del Parlamento – sarà il tempo a dirlo. Di certo, obblighi impattanti come quello del casco (per tutti), dell’assicurazione e di una sorta di targa per poter circolare sono stati inseriti proprio allo scopo di disciplinare il più possibile un settore ritenuto da più parti fuori controllo. Con sanzioni rilevanti (fino a 400 euro) in caso di illecito.

Un aiuto alla mobilità green

Il dibattito sul tema è caldo. Perché, come contraltare, il pugno di ferro sui monopattini, per quanto ritenuto da molti ormai indispensabile, potrebbe altresì scoraggiare potenziali acquirenti, frenando così nel lungo periodo la diffusione della micro-mobilità green nelle città.

Ecco perchè, per evitare ciò, c’è chi ritiene che norme più severe e controlli maggiori debbano essere necessariamente accompagnati da un lavoro mirato delle amministrazioni per rendere le città quanto più strutturate ad accogliere una mobilità dolce diffusa. Che difenda il ruolo funzionale dei monopattini elettrici, certo, ma anche quello di biciclette ed eBike.

In questo contesto, estendere e migliorare la rete cittadina con percorsi dedicati e corsie riservate può aiutare a rendere la convivenza in strada fra veicoli e pedoni più sicura. Allo stesso modo, anche lo sviluppo tecnico e tecnologico degli stessi monopattini, oggi più evoluti di ieri, può certamente portare benefici alla causa della sicurezza.

La vera discriminante è, piuttosto, il comportamento umano. Che fa tutta la differenza del mondo, nel bene e nel male. E su questo, anche i tanto bistrattati monopattini elettrici possono farci poco.

