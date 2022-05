Monopattini made in Italy a 100 all’ora: debutta il mondiale eSC

Debutta nel week end, a Londra, il primo Campionato mondiale di monopattini elettrici eSC (eSkootr Championship). Tutti i monopatttini elettrici in gara sono stati prodotti dall’azienda parmense YCOM.

La firma di YCOM sul super monopattino

L’eSC è l’unico torneo al mondo di monopattini elettrici. I mezzi sui quali si sfideranno i 30 piloti iscritti al campionato sono in grado di superare i 100 km/h. Il monopattino da gara disegnato, progettato e sviluppato da YCOM, è denominato S1-X eSkootr. Si presenta con un telaio di alluminio e fibra di carbonio, mentre le parti aerodinamiche sono prodotte con una nuova fibra naturale completamente riciclabile. Il doppio motore elettrico su entrambe le ruote, per un totale di 12kW, consente accelerazioni istantanee ed una guida adrenalinica; le ruote da 6,5 pollici e le gomme racing con diverse mescole consentono angoli di piega di oltre 45°.

Questo il calendario del mondiale eSC

14 maggio: a Londra, nel Regno Unito;

27-28 maggio: a Sion, in Svizzera;

17-18 giugno: in Francia*;

15-16 luglio: in Italia*;

16-17 settembre: in Spagna*;

ottobre: in USA*.

*La città selezionata verrà comunicata in seguito.

La prima gara di Londra si svolgerà su una pista cittadina di 600 metri appositamente progettata. Fra i 30 piloti in lizza si trovano le più svariate provenienze agonistiche. Da una pluricampionessa del mondo ed ex pattinatrice di velocità del team britannico, Elise Christie, alla medaglia di bronzo del Campionato mondiale di BMX, Tre Whyte, fino alla medaglia di bronzo olimpica per lo Snowboard, Billy Morgan.

Due regazze italiane fra i 30 piloti in gara

Due le italiane presenti: Roberta Ponziani e Sara Cabrini, entrambe provenienti dal mondo del motociclismo. Sara Cabrini fa parte dell’Helbiz Racing Team (leggi), sponsorizzato dalla nota società di micromobilità in sharing presente anche in numerose città italiane.

Il Campionato eSC, sostiene l’azienda, «permetterà di raggiungere un nuovo target, attraverso uno sport di alto livello, senza perdere di vista i temi di sicurezza, sostenibilità e tecnologie all’avanguardia, pilastri fondanti per l’azienda. E sarà «il laboratorio utile a sperimentare tutte le migliorie che equipaggeranno successivamente tutti i suoi monopattini, sia in sharing che in vendita».

Gli altri due piloti del team saranno Jordan Rand, atleta e modella americana, e lo svizzero Jamiel Guarchadi grande amante degli sport adrenalinici come parkour, scooter, snowboard e roller freestyle, cliff jumping, skateboarding.