Monopattini, il nuovo Codice della strada è inutile o dannoso?

Il nuovo codice della strada vieta ai monopattini di circolare sulle ciclabili. Scattano obbligo di targa e assicurazione. Il casco anche per i maggiorenni rischia poi di mettere in fuga gli sharing.

Il nuovo codice della strada è stato approvato dal Senato. Andrà a toccare diversi aspetti e diverse regole della circolazione. Oltre a limiti di velocità, autovelox, utilizzo del cellulare, guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, uno degli argomenti più discussi è quello dei Monopattini elettrici.

Non sono veicoli particolarmente amati dall’opinione pubblica e proprio su questo fa leva il Ministro Salvini. Però, che la percezione sia giusta o sbagliata, i monopattini non sono certamente in cima alla lista dei nemici della sicurezza stradale mente al contrario snelliscono il traffico urbano e mettono una pezza green dove il trasporto pubblico non arriva.

Casco obbligatorio anche per i maggiorenni

Il casco è utile? Sì, salva la vita! Tutti dovrebbero indossarlo? Sì, anche i maggiorenni! È giusto che sia obbligatorio? L’obbligo è inutile e in alcuni casi dannoso. Tre i motivi.

1: Chi è consapevole della necessità del casco già lo utilizza.

2: Chi non crede sia necessario continuerà a non indossarlo vista l’assenza pressoché totale di controlli. Proprio questa assenza ha portato a una sostanziale impunità di tutti i comportamenti pericolosi che vediamo ogni giorno. Secondo quale logica chi circola in contromano, magari in due sullo stesso veicolo, dovrebbe sentirsi obbligato dalla legge a indossare il casco?

3: Gli unici che saranno vincolati alla legge saranno i servizi di sharing. Assosharing (leggi l’articolo) prevede un costo di 300 milioni di euro da qui alla fine del decennio. Molti non riusciranno a sostenere i costi e cesseranno l’attività. Bene, penseranno in alcuni, ma questo significa 62 milioni di tasse in meno e il licenziamento di 1.200 persone. La riduzione del servizio del 40% prevista da Andrea Giaretta, Vicepresidente di Assosharing e responsabile dell’area micromobilità significherebbe anche che 25 milioni di noleggi annui verrebbero effettuati su altri mezzi, verosimilmente bici o scooter che hanno tassi di incidentalità simili o superiori a quelli dei monopattini.

Assicurazione obbligatoria e targa

Sarà obbligatorio assicurare i monopattini esattamente come con una moto o un’automobile. Ad oggi non si sa a quanto potrebbe ammontare il premio annuo e come le assicurazioni risponderanno. Ovviamente diventa necessaria anche una targa, un semplice adesivo di alcuni centimetri da incollare sul parafango posteriore. Non c’è bisogno di sottolineare quanto possa essere alterabile o leggibile. Di certo sarà una complicazione burocratica che costerà tempo e soldi ai cittadini e allo stato.

Dove potranno circolare i monopattini?

Uno dei controsensi più evidenti del nuovo Codice della strada riguarda le limitazioni alla circolazione dei monopattini. Dopo che entrerà in vigore potranno viaggiare solo nei centri urbani dono il limite di velocità è pari o inferiore a 50 km/h. E fin qui tutto giustissimo! Decisamente molto più controintuitiva invece è la decisione di non permettere ai monopattini l’utilizzo delle ciclabili. È ben più pericolosa la “coabitazione” nella stessa corsia con auto, camion, bus e tram piuttosto che con bici ed ebike.

Invece il divieto di circolazione nelle aree pedonali ha un sapore molto pragmatico. Si è presa semplicemente coscienza dell’incapacità di far rispettare il limite di 6 km/h e quindi si introduce il divieto.

In conclusione, il Codice della strada introduce regole e divieti che forse faranno crescere la popolarità del Governo, ma che di certo non aumenteranno in alcun modo la sicurezza di chi va in monopattino. Anzi, se si guarda alle ciclabili per esempio, si va addirittura nella direzione opposta. Purtroppo saranno i numeri a parlare nei prossimi mesi.

