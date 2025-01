Come previsto l’introduzione del nuovo codice della Strada ha tagliato le gambe ai monopattini elettrici. Crollano i noleggi e le vendite. Ma perché?

Il nuovo Codice della Strada ha introdotto alcune limitazioni e alcuni obblighi per l’utilizzo dei monopattini elettrici. Le più discusse sono l’obbligo del casco, della targa e dell’assicurazione. Da mesi i player di settore sostengono che imposizioni di questo genere avrebbero pesato enormemente sulla micromobilità e puntualmente i numeri gli stanno dando ragione.

È presto per parlare di trend, visto che il Codice è entrato in vigore un mese fa e che in questo lasso di tempo ci sono state anche le festività natalizie. Comunque sono interessanti i dati evidenziati dall’Alleanza per la mobilità sostenibile, l’associazione che unisce Assosharing, produttori e distributori (Platum e Attiva), rivenditori e Consumerismo. È stato calcolato infatti che i noleggi dei monopattini in sharing da quando è entrato in vigore il nuovo Cadice della Strada è è diminuito del 30% e gli acquisti addirittura del 50%.

Monopattini fermi. Tutta colpa del casco?

Ma questa ecatombe è dovuta all’introduzione dell’obbligo del casco? Difficile stabilirlo, ma è più probabile immaginare che il calo sia da attribuire più alla paura di prendere multe visto che solitamente dopo l’introduzione di una nuova norma c’è un inasprimento dei controlli nel periodo immediatamente successivo. Oppure semplicemente c’è chi aspetta di la primavera per investire in un casco nuovo fiammante. Non è da trascurare nemmeno l’ipotesi – assolutamente molto italiana – che il caos legislativo e l’attesa dei decreti attuativi in merito di targa e assicurazione abbia spaventato i potenziali acquirenti.

Monopattini, obbiettivo raggiunto!

Insomma se il Governo voleva mettere i bastoni tra le ruote a chi sceglie il monopattino per spostarsi, l’obbiettivo è stato raggiunto! La speranza è che chi a rinunciato alla micromobilità non torni a utilizzare l’automobile. Nei prossimi sei mesi avremo dati più veritieri e potremo valutare con un margine di errore ridotto l’impatto del Codice della Strada.

