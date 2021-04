Monopattini elettrici fuorilegge: sequestri per eBay e Amazon

Camuffati da monopattini elettrici, o bici elettriche, ma in realtà sono fuorilegge. In realtà sono “ciclomotori”. I magistrati di Milano sequestrano perciò le pagine di eBay e Amazon che li pubblicizzano e li vendono on line. Inducono infatti i consumatori a ritenerli legittimamente utilizzabili su strada pubblica. Ma in realtà sono completamente fuorilegge, sostengono i pm di Milano che hanno condotto le indagini della polizia locale dell capoluogo lombardo.

Così il gip di Milano Guido Salvini ha disposto il sequestro preventivo di 8 pagine web. Contesta, ancora a carico di ignoti, la tentata frode in commercio.

Con la sella, a 75 chilometri all’ora

Il provvedimento ha l’effetto di bloccare la vendita di alcuni modelli di monopattini elettrici fuorilegge, come quelli dotati di sellino o con una potenza superiore ai 500 W. I due colossi dell’e-commerce eBay e Amazon li presentavano «con modalità tali da indurre i consumatori a ritenere l’idoneità per l’uso di strada». In base al Codice della strada i monopattini elettrici non devono superare i 25 km/h. E «per rimanere equiparati ai velocipedi e non diventare ciclomotori, non devono essere dotati di posti a sedere».

Inoltre «è proibito il trasporto di altre persone oltre al conducente, e devono essere muniti di luci anteriori bianche o gialle e catadiottri rossi posteriori senza i quali non possono circolare in ore notturne» si legge nel provvedimento. Il mancato rispetto delle regole comporta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro e l’eventuale confisca del mezzo.

Il monitoraggio da parte della Polizia locale dei modelli venduti su internet ha permesso di ‘bandire’ alcuni modelli. Alcuni di essi erano dotati di sellino (uno scooter a tutti gli effetti venduto però come monopattino), altri venduti come bici elettriche pur essendo senza pedali o capaci di raggiungere i 75 chilometri l’ora.

I pm Maura Ripamonti e Eugenia Baj Macario, nelle loro indagini, hanno preso in rassegna, in particolare, quelle offerte in cui il prodotto in vendita sulle piattaforme e-commerce di eBay e Amazon era descritto in modo da indurre il consumatore a ritenere che potesse essere qualificato, a seconda dei casi, come monopattino elettrico o bicicletta elettrica.

E che quindi potesse circolare secondo le regole previste per tali categorie di veicoli. «Mentre in realtà presentava requisiti assolutamente non conformi ad essi ed era invece riconducibile alla categoria dei ciclomotori/motocicli, soggetti a regole ben diverse e molto più severe». Tra queste anche gli obblighi di «di immatricolazione, casco e assicurazione».

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—