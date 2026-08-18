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il18 Agosto 2026
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Monopattini con polizze proibitive? Non é un caso

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Monopattini con polizze proibitive? Dopo il lamento di un lettore che si é visto chiedere 359 euro per l’assicurazione, ecco la replica. Vaielettrico risponde. Per scriverci:

Monopattini con polizze proibitive? Quando stendono un pedone…

Monopattini con polizze proibitive

“Ho letto l’articolo del lettore che si trova davanti polizze RCA che costano più del monopattino. E capisco lo scoramento di chi è ligio alle regole, ma deve pagare lo scotto per colpa di chi invece viola Codice e buonsenso.  D’altro canto anche noi automobilisti paghiamo il prezzo delle truffeassicurative. Se il monopattino viene preso da un’auto, è il suo conducente a soccombere ed a riportare i danni più gravi. Ma se invece stende unpedone? Se può interessare, vi mando la testimonianza di un’amica investita da uno con il monopattino, perché i danni fisici ed economici sono importanti. E ovviamente l’investitore è fuggito. L’articolo, “Quando un monopattino centra un pedone...”, lo trovate qui. Non faccio di tutta un’erba un fascio, ma obiettivamente in percentuale quelli che girano in monopattino rispettando il codice sono veramente pochi. Ad esempio basta leggere questo o questo articolo“. Paoblog (Paolo)
Risposta. Purtroppo le statistiche dimostrano che gli incidenti con monopattini sono molto frequenti. Molto più di quanto accada, per esempio, con le bici elettriche. É una forma di mobilità che le assicurazioni non amano, praticando prezzi molto cari. Vediamo se, con le norme da poco entrate in vigore, la situazione migliorerà. Al momento, in effetti, si rischia di pagare  più per la polizza che per il monopattino stesso, come accaduto al lettore. E questa è un’anomalia davvero unica.
  • LEGGI anche: “Come va la Micra, cugina dalla R5?”. E guarda qui il VIDEO-TEST

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