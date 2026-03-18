Mongolia, 100 dumper elettrici e autonomi in miniera per un anno da record







Una flotta di 100 dumper elettrici, autonomi e senza conducente è operativa da quasi un anno in una miniera a cielo aperto in Mongolia. Il progetto, supportato da tecnologie di guida autonoma e rete 5G avanzata, mostra risultati sorprendenti in termini di efficienza e sicurezza. E le implicazioni vanno ben oltre il settore minerario.

L’esperimento è stato avviato nel 2024 presso la miniera di Yimin, dove i camion elettrici Huaneng Ruichi sono entrati progressivamente in servizio fino a raggiungere le 100 unità. Il sistema integra guida autonoma basata su Intelligenza Artificiale e connettività avanzata fornita da Huawei.

Un’efficienza operativa da record: più 120% rispetto ai veicoli tradizionali

Secondo gli operatori del progetto – guidato dal gigante energetico Huaneng Group – nel giro di un anno questi mezzi hanno già stabilito nuovi standard nel settore dei camion elettrici autonomi, dimostrando una velocità operativa elevata, una maggiore capacità di carico e affidabilità anche a temperature molto basse.

Ogni camion è dotato di una batteria LFP da 568 kWh e può trasportare fino a 90 tonnellate di materiale, numeri che lo rendono competitivo con i tradizionali mezzi diesel di classe pesante.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il miglioramento dell’efficienza complessiva del sito minerario. Prima dell’introduzione dei veicoli autonomi, la miniera richiedeva circa 300 camion diesel e 1.200 conducenti. Oggi, con 100 camion autonomi, il sistema riesce a mantenere operazioni continue h.24, sette giorni su sette, con una riduzione significativa delle risorse umane necessarie e una gestione più fluida dei turni.

Già nelle prime fasi della sperimentazione, i camion elettrici avevano raggiunto prestazioni pari al 120% rispetto ai mezzi diesel tradizionali, un dato che è ulteriormente migliorato con l’ottimizzazione dei processi.

Cambio batteria in 5 minuti e più sicurezza in miniera

Elemento centrale del progetto è il sistema di sostituzione automatica delle batterie, sviluppato in quattro anni di lavoro. I camion possono effettuare il cambio batteria in circa 5 minuti, con un tasso di successo superiore al 98%.

Questo elimina uno dei principali limiti operativi dei mezzi elettrici pesanti, ovvero i tempi di ricarica, e consente una continuità operativa comparabile – se non superiore – ai veicoli diesel.

L’assenza di conducenti riduce poi drasticamente i rischi legati al lavoro in miniera, uno degli ambienti più pericolosi in assoluto. La guida autonoma consente anche una gestione più precisa dei percorsi e dei carichi, migliorando la sicurezza complessiva del sito.

Un modello replicabile per logistica e cantieri

Il progetto si inserisce nella strategia più ampia della Cina di integrare Intelligenza Artificiale e infrastrutture avanzate nei settori tradizionali. Al di là della specificità del contesto, l’esperimento di Yimin dimostra che l’elettrificazione dei mezzi heavy-duty non è più solo teorica. Con soluzioni come il battery swap e la guida autonoma, si aprono nuove possibilità anche per altri settori, dalla logistica ai cantieri.