Monarch: “Il trattore elettrico più intelligente” è italo-americano

Monarch quello che viene definito il “trattore elettrico più intelligente del mondo” vanta anche origini italiane, anzi marchigiane visto che uno dei fondatori dell’azienda americana è Carlo Mondavi, quarta generazione di una notissima famiglia di viticoltori che ha fatto fortuna in California.

E il trattore? Si muove in modo intelligente tra i campi evitando ostacoli e riesce a seguire le istruzioni manuali dell’agricoltore 4.0.

Il video

In vendita a 50 mila dollari, si prenota con 500

Il mondo dei costruttori elettrici ha preso la scossa: tutti stanno lavorando ai modelli elettrici ma se ne vedono pochi tra i campi. I ragazzi di Monarch c’è lo mostrano in azione tra allevamenti, terreni e filari e ha conquistato gli esperti del premio AgTech Breakthrough Awards che lo hanno nominato: “Trattore dell’anno 2020“. Un prestigioso riconoscimento – c’è anche la nomina tra i “Migliori 10 nuovi prodotti” di World Ag Expo – e secondo quanto dichiarano i ragazzi californiani – Praveen Penmetsa, Mark Schwager, Zachary Omohundro e l’italo americano Carlo Mondavi – fioccano le prenotazioni degli agricoltori che hanno versato i 500 dollari di acconto (rimborsabile) sui 50 mila del prezzo finale. “Centinaia di agricoltori hanno firmato per comprare un trattore Monarch“, parole del Ceo Praveen Penmetsa.

Autonomia da 10 ore, risparmio fino a 20 mila dollari sui costi operativi

I dati forniti dall’azienda parlano di 10 ore di autonomia con una potenza del motore pari a 70 CV (55 kW) mentre per la ricarica a 220 V si stimano 4/5 ore. Interessanti i dati relativi ai risparmi che i manager di Monarch hanno calcolato (qui il link) attraverso diversi parametri. Con un uso intensivo si possono risparmiare quasi 20 mila dollari di cui 3.100 per il combustibile se si utilizzano energie rinnovabili (senza si scende a 1500 dollari). Sul fronte ambientale: il risparmio arriva fino a 75 tonnellate di Co2.

Monarch autonomo e intelligente: meno sprechi e chimica sulle piante

Se mantiene le promesse questo veicolo è interessante sul fronte dei benefici ambientali oltre che per la riduzione delle emissioni nocive anche per la limitazione degli sprechi e dell’uso di sostanze chimiche. Merito della tecnologia e della IA (intelligenza artificiale) incorporata nel trattore. Monarch può infatti utilizzare i sensori e gli strumenti di imaging per raccogliere e analizzare fino a 240 GB di dati ogni giorno, un’analisi dati che permette la stima della resa e della salute delle piante.

L’agricoltura di precisione per dare il giusto e necessario nutrimento e trattamento per ciascuna pianta del campo. Sono presenti (ben evidenti nel video) le funzionalità di automazione interattiva di Monarch, in particolarità le modalità “Gesto e Ombra” per aumentare la sicurezza del lavoro e ridurre le “morti verdi” da incidente da trattore.

C’è interesse soprattutto dai produttori di vino

Uno dei settori della filiera agricola più interessati alla conduzione ecologica nei campi è quello vitivinicolo. Il vino è un prodotto pregiato con forte valore aggiunto e che sempre di più deve rispettare condizioni di produzione green. Oltre il fondatore Carlo Mondavi, la sua famiglia ha una posizione centrale nel mondo del vino statunitense, alcuni noti produttori hanno sposato Monarch . A iniziare da Wente Vineyards che ha annunciato l’impiego di due modelli nel 2021 quando, in autunno, sarà in vendita.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —