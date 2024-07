Molti soldi poca educazione (in Porsche)

Molti soldi poca educazione. È il titolo di una segnalazione che ci invia Luca dall’Emilia, con foto di una Porsche parcheggiata nella ricarica. Un’altra segnalazione riguarda invece le dimensioni delle ricarica, impraticabili. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Molti soldi poca educazione: dove parcheggia? Ovvio, davanti alla colonnina

“Siamo a Montecavolo, in provincia di Reggio Emilia. Nel parcheggio adiacente al supermercato Conad e ad una pizzeria c’è una colonnina Enel-X, l’unica disponibile nelle vicinanze. Il parcheggio è semivuoto, dove ha parcheggiato la sua Porsche questo maleducato? Ovviamente davanti alla colonnina. Credo non si debba aggiungere altro“. Luca Bottazzi

Risposta. Purtroppo l’esperienza insegna che il rispetto per i diritti altrui non è proporzionale alla ricchezza o al valore dell’auto che si guida. Anzi: se dovessimo giudicare dalle segnalazioni ricevuti in questi anni, diremmo che più l’auto è costosa e più è forte la strafottenza di chi la guida. La cosa triste è che questi comportamenti restano regolarmente impuniti, nonostante che il Codice della Strada parli chiaro nel prevedere la multa per chi sosta nelle ricariche.

E in questa ricarica non si riesce a entrare, tanto angusto è lo spazio

Un’altra segnalazione ci arriva dal Piemonte, dal collega Andrea Malan. Eccola: “Per la vostra rubrica sui problemi di ricarica, vi segnalo questa doppia postazione a Santa Maria Maggiore (VCO). Colonnina con ricarica sia CCS a 50 kW che Tipo 2 a 43 kW (una rarità). Ma di fatto lo stallo disponibile è solo uno: nella postazione a destra non entrerebbe quasi neppure una Twizy...“.