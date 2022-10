Molestie in Tesla? RollingStone va giù pesante

Molestie in Tesla? Fabio, un lettore, ci segnala un’inchiesta della testata RollingStone con accuse molto pesanti all’azienda di Elon Musk. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Molestie in Tesla: un titolo che ti fa sentire in colpa a guidare queste macchine

“Premetto: non possiedo una Tesla, né potrei permettermela. Però dove dire che seguo con una certa curiosità (anche sul vostro sito) l’ascesa di questa marca partita dal nulla pochi anni fa e diventata un protagonista nel mondo dell’auto. E quindi mi ha molto stupito leggere sui social il rimando a un’inchiesta pubblicata on-line dalla rivista RollingStone. Si parla dei casi di molestie verificatesi nelle fabbriche Tesla, con un titolo che fa rizzare i capelli in testa: “Quante donne sono state molestate per costruire quella Tesla?”. Sotto si spiega che “sette donne hanno citato in giudizio l’azienda guidata da Elon Musk, denunciando ripetute molestie sessuali“. Vi chiedo: c’è dunque da sentirsi in colpa a guidare una di queste macchine?“. Fabio Pini