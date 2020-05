Moena, fata delle Dolomiti dove tutto è a zero emissioni

A Moena in Val di Fassa, comune noto anche come la “Fata delle Dolomiti”, la cura del verde si fa solo in elettrico. Nel centro abitato i giardinieri comunali lavorano ad emissioni zero.

E la municipale di Moena pedala in elettrico

Un ottimo esempio, ma non è finita qui. Nel borgo montano gli agenti della polizia municipale pattugliano il centro con le mountain bike a pedalata assistita mentre nel territorio montano si spostano con un Mitsubishi Outlander PHEV e la versione plug-in è in dotazione agli uffici comunali.

In principio il quadriciclo per i giardinieri

La cronistoria di questa scossa elettrica nelle Dolimiti è scritta da Alberto Dallio, capo dell’ufficio tecnico comunale, metà trentino e metà di Marcianise (Caserta): “Nove anni fa è arrivato il primo quadriciclo elettrico Goupil al servizio dei giardinieri e poco dopo il Comune ha sottoscritto delle convenzioni per agevolare l’acquisto di bici elettriche”.

Esperienza positiva seguita dagli agenti della polizia locale con le e-mtb. La flotta municipale si è poi ampliata con i due ibridi. Sul fronte ricarica il giovane sindaco Edoardo Felicetti (classe ‘85) ha voluto investire “in stazioni ad accesso riservato nei pressi del municipio e nel garage utilizzato dai dipendenti comunali e delle scuole per incentivare l’utilizzo dei mezzi elettrici“.

Un centro per e-bike, colonnina da 50 kW e 6 da 22

In Piaz de Navalge, parcheggio del centro con circa 350 posti, dove ha sede l’ufficio informazioni: è stato realizzato un punto di prelievo di bici elettriche “ dove è possibile ricaricare anche quella prsonale o fare piccole riparazioni” spiega il responsabile dell’ufficio tecnico.

Un vero centro assistenza a cui si aggiungono Una stazione di ricarica fast (50kW x 2) gestita da Alperia e ben sei stazioni di ricarica AC 22 kW ad accesso gratuito per le prime quattro ore; poi si pagano tre euro l’ora. L’accesso al servizio di ricarica si attiva con il ticket del parcheggio ritirato all’ingresso per alzare le sbarre.

Visto l’alto numero di turisti – oltre 12 mila posti letto in 60 hotel – Alberto ci spiega che “l’impianto è già predisposto per altre quattro stazioni 22 kW da riservare al car sharing. L’obiettivo è convincere i turisti a lasciare le chiavi della propria vettura termica per ricevere in cambio la possibilità di utilizzare una EV durante il loro soggiorno a Moena“.

A Moena il verde si cura ad emissioni zero

Lo sforzo dell’amministrazione sul fronte mobilità elettrica è lodevole, ma la vera azione originale è nella cura del verde. Diamo ancora parola ad Alberto: “La squadra di operai che si occupa della cura del verde urbano ha iniziato da un anno ad utilizzare utensili a batteria Ego Power come decespugliatori, tosaerba, soffiatori, regolasiepi e motoseghe per potare“.

Una scelta con dei vantaggi: “Minor inquinamento acustico, zero emissioni (specie per l’operatore), minori vibrazioni (è ammissibile un utilizzo più prolungato), costi di gestione infinitesimi in considerazione del costo elevato della miscela ecologica con circa 5 euro al litro“.

L’ultima arrivata è la spazzatrice alla spina

Si tenta di chiudere il cerchio a Moena dove l’anno scorso è arrivata una piccola spazzatrice stradale elettrica Tenax: “E’ larga appena un metro e lo slalom tra sedie e tavolini delle piazze è il suo habitat naturale, nel rispetto acustico e olfattivo di chi vi sosta“.

Benvenuti a Moena dove la qualità della vita passa anche dalla scelta elettrica.

