ModX 70: il catamarano che naviga a vento, sole e acqua

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

ModX 70 naviga con tutte le energie naturali disponibili in mare: vento, sole e acqua. Il catamarano varato da Ocean Développement solcherà gli oceani senza idrocarburi per Race for Water. La missione che intende sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sui cambiamenti climatici e la necessità di decarbonizzare la nautica.

ModX 70 spinto dall’energia di 70 metri quadri di pannelli, idrogeneratore, vele e batteria da 250 k

Ottimizzare e valorizzare ogni elemento offerto da madre natura. Questa la filosofia che si tocca con mano a bordo di ModX 70. Un catamarano varato a Lorient, in Bretagna, e capitale della vela mondiale, da Ocean Développement e Aeroforce.

Naturalmente si sfrutta il vento con un sistema ipertecnologico composto da due alberi in carbonio. Si può fare il giro del mondo anche in velocità senza idrocarburi, con due ali gonfiabili, che secondo il cantiere lo rendono 1,7 volte più efficiente di un impianto convenzionale.

Importante l’allestimento dell’impianto fotovoltaico di bordo: 70 metri quadri a cui si somma il sistema di idrogenerazione che utilizza eliche a passo variabile, generando da 3 a 15 kWp a seconda della velocità dell’imbarcazione.

Una batteria da 230 kWh e due motori da 20 kW

Il sistema di propulsione è particolare perché ad un’alta capacità della batteria, ben 230 kWh, corrispondono due motori Torqeedo da 20 kW per una velocità di 10 nodi. Ci sta perché le vele garantiscono di navigare su lunghe distanze evitando anche l’uso dei due motori.

Grazie alle vele (2 x125 metri quadri e alte 23 metri) le prestazioni sono interessanti: può raggiungere i 22 nodi di velocità con 20 nodi di vento (10 con 10 e 16 con 15). L’autonomia con i motori elettrici? 100 miglia a 5 nodi, 40 a 8,5 nodi. Con le vele l’autonomia è abbastanza ampia e con vento debole c’è il supporto dei due motori.

Propulsione elettrica, alimentazione “al naturale” tra vento, sole ed acqua il ModX 70 è anche un’imbarcazione capiente che può ospitare 8/10 passeggeri + 2/3 membri dell’equipaggio. il prezzo? Dai 7 ai 9 milioni.

Debutto negli oceani con Race For Water

ModX 70 sarà presentato nelle prossime fiere di settore e debutterà con la prima unità nell’evento oceanico dalla fondazione Race For Water che dopo due spedizioni globali contro l’inquinamento da plastica ora si concentra sul cambiamento climatico.

«Race for Water dimostrerà l’importanza di decarbonizzare il mondo marittimo e preservare un oceano sano e vivo per stabilizzare con successo e forse riuscire a invertire il riscaldamento globale».

Navigazione con «missioni scientifiche, attività di sensibilizzazione e dimostrazione di innovazioni dirompenti». Visto il tema l’imbarcazione non poteva che essere dotata di propulsione elettrica.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –