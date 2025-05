Modena: incendio in casa per la batteria del monopattino, come prevenire?

A Modena la batteria di un monopattino è andata a fuoco in un appartamento, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli occupanti sono rimasti leggermente intossicati. L’ennesimo caso. Ma esistono regole e comportamenti virtuosi da adottare per tutti i dispositivi ed elettrodomestici a batteria.

La cronaca di Modena e gli altri casi in Italia

Domenica scorsa, verso mezzogiorno, a Modena in via Ramazzini, due squadre dei vigili del fuoco del comando di Modena sono intervenute per domare l’incendio di una batteria di un monopattino all’interno di un appartamento al primo piano.

L’allarme è scattato subito e il veloce intervento ha evitato il propagarsi dell’incendio alloggio. Leggermente intossicato il residente, e altri ospiti.

Ma sono diversi altri i casi censiti nelle cronache locali. Abbiamo scritto dell’incendio di un negozio di monopattini a Bologna nel 2021 (leggi qui) e nello stesso anno il fuoco è divampato a Milano (leggi) e basta navigare su internet per trovare altri casi. In questo articolo, dopo un brutto episodio che provocò la morte di due giovani sempre a Milano, si spiega come si innesca l’incendio.

Le indicazioni del docente universitario Luca Magagnin

Che fare? Innanzitutto consigliamo di leggere questo articolo di Vaielettrico con l’intervista a Luca Magagnin, professore di elettrochimica al Politecnico di Milano. Il docente universitario oltre a non escludere i difetti di fabbrica, emergono con l’utilizzo prolungato, fa riferimento al danneggiamento meccanico causato dagli urti. Quindi «impatti e deformazioni fanno sì che nella singola cellula si vengano a creare dei corto circuiti». Chiaro il messaggio da memorizzare: le batterie si maneggiano con cura e massima attenzione.

Altri consigli che vengono suggeriti dagli esperti per evitare i casi come quello di Modena

Usare il caricabatterie originale fornito dal produttore o uno compatibile certificato, le caricabatterie non originali possono causare sovraccarichi. Ricaricare in un’area sicura. Collegare il monopattino a una presa elettrica stabile, senza prolunghe o ciabatte sovraccariche. Ricaricare in un luogo ventilato, lontano da materiali infiammabili come tende, carta, legno). Non ricaricare in camera da letto o vicino a uscite di emergenza.