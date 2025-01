Tesla ecco il restyling di Model Y: “copia” il Cybertruck e costerà il 5% in più

Tesla ha presentato il restyling del suo modello più famoso, al momento in vendita solo in Cina. Sotto il nome di “progetto Juniper”, la società di Elon Musk ha lanciato la nuova versione della Model Y. Presto arriverà in Europa, dove sarà prodotta nella gigafactory di Berlino.

Per Tesla è diventato un problema serio. Model Y è stato il modello di auto elettrica più venduta in assoluto nel 2023. Ma dodici mesi dopo, le cose non sono andate esattamente come sperava Musk. Soprattutto in Cina: nonostante le vendite siano salite dell’8,8%, la quota di mercato di Tesla tra i veicoli elettrici a batteria è scesa al 10,4%, rispetto all’11,7% del 2023.

Tesla punta su un nuovo design per la Model Y che in alcune parti ha preso dal Cybertruck, lanciato solo un anno fa

La casa automobilistica di Austin, Texas ha provato a uscire dalla comfort zone di un auto di successo. Per esempio, come chiedevano in molti, ha modificato il design (non succedeva dal 2019). Per esempio, una fascia di luce a led che attraversa il frontale e ricorda il Cybertruck, il pick-up uscito da un film futuribile meno venduto ma molto iconico, lanciato poco più di un anno fa.

Tra gli altri miglioramenti: sedili riscaldati e ventilati e un touchscreen dedicato ai passeggeri posteriori. E un’autonomia potenziata di 719 chilometri. La Model Y rivisitata ha aumentato le sue dimensioni: la lunghezza è passata a 4,8 mm rispetto ai 4.75 della versione precedente, mentre larghezza e altezza rimangono sostanzialmente invariate a 1,92 e 1.624 metri. Anche il paraurti è stato rivisto: avrà una nuova telecamera frontale per supportare le manovre e migliorare l’Autopilot.

Model Y, quanto costerà la nuova versione

La Tesla Model Y con il nuovo restyling ha debuttato sul mercato cinese con un prezzo di partenza corrispondente a poco meno di 35.000 euro. Si tratta di un incremento di circa il 5% rispetto al modello precedente, una tendenza che potrebbe influenzare anche i listini europei. Con l’aumento dei costi delle materie prime e le nuove funzionalità integrate il prezzo è giustificato.

Ma resta da capire quale sarà l’impatto per gli acquirenti in Europa. In questo caso, il listino ufficiale non è ancora stato annunciato. Si ipotizza che il prezzo della Model Y restyling supererà gli attuali 43.675 euro, con un possibile aumento di diverse migliaia di euro, in proporzione con il rincaro sul mercato cinese

