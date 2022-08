A Bologna 7 taxi su 10 sono elettrificati: il 60% ibridi e il 10% elettrici. Una conversione agevolata dalle aste comunali per le nuove licenze, destinate solo ai veicoli elettrici, che hanno prodotto risorse poi spese per gli incentivi ai taxi green. Sono 700mila euro divisi in due tranche da 350mila euro. L’ultima è andata esaurita nei giorni scorsi.

Il bando ha distribuito contributi generosi: 8mila euro per la scelta elettrica, 5mila per i tassisti che hanno acquistato la propulsione ibrida. In totale sono stati finanziate le domande di 130 beneficiari come spiega a Vailettrico.it Riccardo Carboni presidente della cooperativa Cotabo che ha gestito per il Comune il bando.

Su 530 taxi Cotabo sono 50 i full electric

A Bologna sono in servizio oltre 722 auto e 530 aderiscono a Cotabo. “Abbiamo preso in carico le domande e gestito le pratiche – spiega il presidente Carboni -. I fondi 2021/2022 sono andati subito esauriti e in questo modo il centro storico della città si percorre sempre più con modalità elettrica“. Insomma nella zona a più alta frequentazione umana e dove la riduzione delle emissioni ha un impatto positivo anche sul fronte sanitario.

“Questo sistema di incentivo ha permesso di ridurre il differenziale di prezzo all’acquisto e puntare su questo sistema di propulsione. Si è iniziato nel 2018 con i nuovi 18 titoli obbligatoriamente elettrici. Noi su 530 veicoli abbiamo circa il 10% della flotta in elettrico e il 60% in ibrido“.

Una decina di Tesla e poi la Kona

L’autonomia è fondamentale per auto che stanno sempre in movimento. “I tassisti scelgono auto con autonomia superiore ai 400 km anche se ne bastano meno è meglio garantire la sicurezza. Tra i modelli scelti c’è la Tesla con una decina di modelli, poi diverse Kona“.

VEDI ANCHE: Video intervista a Gennaro Borrelli tassista modenese

Il sistema di ricarica? “Oltre le colonnine della città, noi abbiamo anticipato i tempi. All’interno della nostra struttura da tre anni sono in funzione le prime colonnine e ora stiamo lavorando alla loro sostituzione, valutando dispositivi più performanti anche perché la flotta aumenta. Assicuriamo la ricarica di quattro veicoli contemporaneamente“.

Si va verso l’elettrico: “Oggi le batterie sono più avanzate, come le auto. Questo sistema di finanziamento poi è lodevole perché permette di riusare le risorse recuperate per migliorare il servizio in un circuito virtuoso“.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—