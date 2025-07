Model YL, la Tesla large in arrivo

Model YL, dove la L sta per Large: la novità Tesla in arrivo per ora è questa. Una Model Y a 6 posti, leggermente più grande e con un passo più lungo. In vendita in Cina dall’autunno, per poi arrivare presumibilmente nel resto del mondo.

Model YL: 6 posti, 19 cm in più di lunghezza

La marca di Elon Musk ha annunciato l’arrivo della nuova versione su Weibo, il social network cinese, pubblicando due foto. La differenza si nota soprattutto in lunghezza, con quasi 19 cm di differenza, mentre in altezza i cm. sono solamente due. Cambia anche il passo, naturalmente, che passa da 289 a 304 cm, creando uno spazio interno decisamente più ampio. Cala invece la potenza di punta del motore, che al massimo raggiunge i 198 kW, contro i 220 della versione normale. Mentre resta invariata la velocità di punta, a 201 km/h. Sembra di capire che qui si punti più su un target di famiglie, senza spingere troppo sulle prestazioni. La taglia ancora accresciuta fa pensare a un modello non proprio ideale per l’Italia, paese fatto di strade strette che di solito non amano i macchinoni. Tesla per ora non ha dato molti dettagli su questa nuova versione, i dati che pubblichiamo sono tratti dal file di omologazione depositato presso le autorità cinesi.

Obbiettivo: tamponare il calo di vendite

Con l’arrivo di nuove versioni dei modelli più venduti e con una raffica di sconti Tesla sta cercando di tamponare un calo di vendite che va avanti ormai da diversi mesi. A livello globale ha perso il 13% anche nell’ultimo trimestre, passando da 444 mila a 384 mila auto vendute. In Italia le cose sono andate ancora peggio. Pur mantenendo la testa della classifica, Model 3 e Model Y nel primo semestre sono passate da 10.003 auto vendute a 6.451, con un calo di oltre il 35%. E le prospettive per sil secondo semestre non sono certo rosee, vista anche la maggiore aggressività dei principali brand tedeschi e cinesi. Gli sconti sono un’arma tattica che può aiutare a contenere il calo nelle vendite. Ma sul lungo periodo occorrono risposte più sostanziose, a partire dal lancio di modelli completamente nuovi.