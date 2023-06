Model Y supera i tedeschi a domicilio: il Suv della Tesla anche in maggio è stata l’elettrica più venduta in Germania. La 500e conquista un buon sesto posto.

Continua ad andare forte il mercato delle elettriche in Germania: in maggio la quota è salita al 17,3%, contro il 14,1% dello stesso mese del 2022. Tanto per rendere l’idea: in Italia siamo al 4,1%, meno di un quarto. Continuano a perdere quota, invece, le vendite di ibride plug-in-in, non più incentivate in Germania e scese al 5,6%. Tesla con il Model Y continua a guidare la classifica delle più vendute, a quota 4.240, battendo ancora i modelli delle marche di casa. Anche se pure il Model Y può essere considerato un prodotto made in Germany, essendo prodotto nella fabbrica Tesla nel Brandeburgo. Il gruppo Volkswagen insegue con una gamma sempre più agguerrita e piazza quattro auto nelle prime 5 posizioni. Si tratta di ID.4/ID.5 (3.720), ID.3 (2.185) Skoda Enyaq (1.692) e Audi Q4 (1.644). La 500e si piazza al sesto posto e, assieme alla citata Tesla, è l’unico modello che non appartiene a un gruppo tedesco nella top ten.

Ibride plug-in in caduta libera a quota 13.803, contro 42.780 EV

Complessivamente nei primi 5 mesi del 2023 i tedeschi hanno acquistato 42.780 auto elettriche. Un numero che fa pensare che nell’intero anno si superano per la prima volta la quota delle 100 mila immatricolazioni. Le ibride plug-in, sempre meno interessanti in prospettiva anche per i costruttori tedeschi, sono invece scese a 13.803 unità vendute, con un calo del 40% su base annua. Gli incentivi per questo tipo di auto sono stati cancellati dal governo dopo che una serie di indagini effettuati da società indipendenti, che ne hanno accertato l’uso improprio. In genere si trattava di vetture aziendali date in uso a collaboratori che si servivano quasi solo della motorizzazione a benzina, con un uso marginale dell’elettrico.