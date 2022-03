Model Y sul tetto del mondo EV a gennaio, davanti alla cinesina HongGuang Mini Ev e all’altra Tesla, il Model 3. Le vendite globali complessive delle auto con la spina (ibride plug-in comprese) crescono dell’87% e salgono al 10% di quota.

Model Y, Model 3 e ID.4 nella top ten a trazione cinese

In tutto le immatricolazioni di auto con la spina nel primo mese dell’anno sono arrivate a quota 603 mila, grazie sopratutto alla spinta del mercato cinese. E infatti, scorrendo la top 20, al di là delle solite due Tesla e della Volkswagen ID.4 troviamo solo modelli cinesi, praticamente sconosciuti da noi. Il risultato è: Cina batte Occidente 17 a 3, ma in realtà anche i modelli Tesla e Volkswagen sono parzialmente costruiti nel grande Paese asiatico, quindi…A livello globale si conferma poi una crescita più marcata delle elettriche pure rispetto alle plug-in: il 94% rispetto al 72%. Quanto ai singoli modelli, si conferma in casa Tesla il rallentamento nelle vendite del Model 3, a tutto vantaggio del Model Y. Per avere dea dell’andamento reale della Casa di Elon Musk, meglio comunque attendere fine marzo, dato che Tesla concentra le consegne nell’ultima parte di ogni trimestre. Buono poi il piazzamento della ID.4, il modello su cui la Volkswagen fa più affidamento, anche se la strada per diventare leader di mercato è ancora lunga.

Tra le marche passa in testa il colosso cinese BYD

In seconda posizione tra i modelli EV si conferma la piccolissima (e super-economica) cinesina Wuling HongGuang Mini EV, che però ha accusato un calo significativo delle vendite (-27%). Dovuto, secondo gli osservatori, al repentino successo di alcuni cloni messi prontamente sul mercato, a partire dalla Chery QQ, lanciata appena tre mesi fa. Venendo alle marche, la cinese BYD balza in testa, sopravanzando la solita Tesla. Nella top ten figurano tre brand tedeschi, ma il risultato è dovuto al fatto che la classifica tiene conto delle vendite delle ibride plug-in, settore cruciale per il Made in Germany. E anche il nono posto di Volvo è dovuto in grand parte alle vendite di auto alla spina ma con il doppio motore, elettrico e a benzina. Il campionato, comunque, è solo all’inizio. Tesla saprà rimontare, grazie anche a tempi di consegna ridotti con l’entrata a regime delle nuove fabbriche in Texas e in Germania. Ma anche i cinesi non stanno a guardare e stanno cominciando a esportare le loro elettriche negli Stati Uniti e in Europa.