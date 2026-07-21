Model Y stravince nelle vendite in Europa













Model Y stravince nelle vendite di elettriche in Europa. E Model 3 completa il trionfo di Tesla, piazzandosi 3° a metà 2026.

Model Y stravince, gli anni passano ma…

Si diceva che i modelli elettrici avrebbero avuto vita breve, con gamme da rinnovare continuamente. Beh, là Tesla Model Y è al sesto anno di vita e continua a dominare le classifiche di vendite in Europa, oltre che negli Stati Uniti. Nei primi 6 mesi del 2026 è arrivata a sfiorare le 110 mila consegne, quasi doppiando il primo inseguitore, la Skoda Elroq (57 mila). E sul podio a quota 56 mila c’è anche la Model 3, che tra un anno esatto (luglio 2027) spegne le 10 candeline. Tutte le altre auto elettriche più vendute non arrivano a 50 mila unità. E l’unica cinese a far capolino nella Top Ten è la Leapmotor T03, a quota 32 mila. Di questo oltre 23 mila sono state vendute in Italia.

La Renault 5 a quota 45 mila (si sperava di più…)

Nonotante abbia in gamma due soli modelli, Tesla stravince anche nella classifica per marchi: 165.871 auto vendute nel semestre. E una quota di mercato ben oltre il 10%. Il resto è appannaggio soprattutto dei gruppi tedeschi, che però escono da una prima parte di 2026 decisamente negativa. Con l’unica eccezione di Mercedes. Complessivamente in Europa tra gennaio e giugno sono stati venduti 1,59 milioni di modelli elettrici. L’aumento è del 34,7% sullo stesso periodo del 2025, quando ci si era fermati a 1,18 milioni. Ora il made in Germany ritenta l’assalto a Tesla con una nuova generazione di citycar elettriche, con prezzi che partono da 25-26 mila euro. A partire dalla ID.Polo. Ma scalzare il marchio di Elon Musk nel 2026 è ormai impossibile.